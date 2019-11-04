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    HaberlerEkonomiTurkcell’den dijital vergisine destek GELDİ
    04.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Turkcell’den dijital vergisine destek GELDİ

    Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, dijital servis hizmetlerine getirilmesi planlanan yüzde 7.5’lik vergiyi, eşit rekabet şartlarını oluşturmaya yönelik bir adım olarak nitelendirdi.

    Turkcell’den dijital vergisine destek GELDİ

    Erkan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba kanun içinde yer alan yüzde 7.5 olarak planlanan Dijital Hizmet Vergisi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erkan, dijital vergi uygulamasının, aslında tüm dünyada kabul gören “aynı servislere aynı vergi uygulaması” prensibini Türkiye’de hayata geçirmeye yönelik bir adım olacağına inandığını söyledi.

    Yurtdışı merkezli yabancı firmaların, dijital servis hizmeti verirken vergiye tabi olmadıklarını belirten Erkan, “Vergi uygulaması, bu bakımdan eşit rekabet ortamı yaratacak. Çünkü aynı hizmeti sunan hem yabancı hem yerli uygulamalar aynı oranda vergi ödemeye başlayacak” ifadesini kullandı.

    Fiyat artmaz

    Erkan, düzenlemenin Turkcell’in dijital servislerinin ücretlendirmesinde herhangi bir fiyat artışına neden olmayacağını, aksine yerli geliştiricilerin rekabet güçlerinin artacağını kaydetti.

     

    İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.
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