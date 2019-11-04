Turkcell’den dijital vergisine destek GELDİ

Erkan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba kanun içinde yer alan yüzde 7.5 olarak planlanan Dijital Hizmet Vergisi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erkan, dijital vergi uygulamasının, aslında tüm dünyada kabul gören “aynı servislere aynı vergi uygulaması” prensibini Türkiye’de hayata geçirmeye yönelik bir adım olacağına inandığını söyledi.

Yurtdışı merkezli yabancı firmaların, dijital servis hizmeti verirken vergiye tabi olmadıklarını belirten Erkan, “Vergi uygulaması, bu bakımdan eşit rekabet ortamı yaratacak. Çünkü aynı hizmeti sunan hem yabancı hem yerli uygulamalar aynı oranda vergi ödemeye başlayacak” ifadesini kullandı.

Fiyat artmaz

Erkan, düzenlemenin Turkcell’in dijital servislerinin ücretlendirmesinde herhangi bir fiyat artışına neden olmayacağını, aksine yerli geliştiricilerin rekabet güçlerinin artacağını kaydetti.