Turkcell’den gençlere kariyer fırsatı

Üniversite son sınıf öğrencisi veya yeni mezun, 27 yaşını geçmemiş gençlere yönelik fırsatların sunulduğu ve bir kariyer koçluğu sağlayan programı başarıyla tamamlayanlar, Turkcell’in çeşitli departmanlarında çalışma şansı yakalayacak.



Reklam filmi çekildi



İnsan kaynakları departmanında çalışan önceki dönemlerin Genç Yetenekleri ise bu yıl yeni Genç Yeteneklerinin işe alım sürecinde rol alacaklar.

Bu yılın kampanya filminin konsepti, senaryosu ve rap şarkısı Turkcell İnsan Kaynakları İşveren Markası ekibi tarafından hazırlandı.



Turkcell ailesine geçtiğimiz yıl katılan 30 genç yeteneğin rol aldığı müzik klibi, selfie yöntemiyle çekildi ve sosyal medya üzerinden sunuldu. Turkcell’deki iş yaşamını ve imkanları tanıtan klipte, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da sürpriz bir rol aldı. Turkcell’in öz kaynakları ve çalışanlarıyla hayata geçirdiği reklam filmi, işveren markası ve çalışan aktivitelerine de yeni bir soluk getirdi.



29 Şubat’a kadar yeni adayların başvurularını kabul edecek program, Türkiye’nin en büyük toplu tam zamanlı işe alım programı olma özelliği taşıyor.