Turkcell’den ikinci el telefon hamlesi

Hayata geçirilen yeni proje ile hem kullanılmış cihazları Turkcell’in internet sitesi üzerinden satmak mümkün hale geliyor hem de yetkili teknik servis testinden geçirilip orijinal parçalarla yenilenmiş ürünler bir yıl garantili olarak alınabiliyor. Bu sayede seçkin cihazlara ekonomik seçeneklerle ulaşmak mümkün olacak. Ayrıca ikinci el pazarındaki değişken standartlardan kaynaklanan müşteri memnuniyetsizliği de azaltılacak.

Kullanılmış cihazlar atıl şekilde durmak yerine bu şekilde ekonomiye kazandırılıyor. Aynı zamanda sıfır cihaz talepleri azalacağı için cari açığa neden olan ithalat oranındaki azalma sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlanıyor. Bu yeni uygulama ülke ekonomisine olduğu kadar çevreye de olumlu katkı sağlıyor.

Online formla işlem

İkinci el cihazını satmak isteyen tüm operatör müşterileri, turkcell.com.tr üzerinden online formu doldurarak bu işlemi yapabilecek. Teklifi kabul ettikleri takdirde, cihazları gelip alınacak ve ücreti hesaplarına nakit olarak yatırılacak. Cihaz satışı gerçekleştirenler ayrıca dönemsel olarak farklı seçeneklerde sunulan hediye çeklerine sahip olacak.

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, çevreye karşı sorumluluğu ve etki alanlarını tüm iş süreçlerinde değerlendiren bir şirket olduklarını belirterek, yenilikçi uygulamalarla operasyonlarını yürütmeye devam ettiklerini söyledi.

E-atığı da önleyecek

Kadri Özdal, bir yıl içinde ikinci el cep telefonu alma eğiliminin yüzde 7’den yüzde 11’e çıktığını dile getirerek, “Bu nedenle yenilikçi yaklaşımlarımıza bir hizmet ekledik. Turkcell online mağazamızdan ikinci el telefon alım ve satım yapacağız. Teknolojik değişimlere ve trendlere ayak uydurmak için tüketiciler sıklıkla telefonlarını yeniliyor. BM Küresel E-atık İzleme Raporu’na göre ortalama bir akıllı telefon iki yıl kullanılıyor ve yenisi ile değiştiriliyor. Bunun da etkisiyle, dünyada günde yaklaşık 100 bin ton elektronik atık oluşuyor. Cep telefonlarının yeniden kullanılması doğal kaynakları koruma ve enerji tasarrufu anlamında çevreyi korumaya yardımcı oluyor. Türkiye’de bir kişinin yıllık elektronik atık oranı 7.9 kilogram. Toplamda bir yılda ülkemizde 600 bin ton elektronik atık oluşuyor” dedi.

Kayıt dışını azaltacak

Ülkemizdeki elektronik atıkların tamamı geri dönüştürülebilseydi 800 milyon euro’dan fazla gelir elde edilebileceğini de belirten Özdal, “Küresel elektronik atık üretiminin yıllık değeri 62 milyar dolar. Elektronik atıkların büyük kısmını cep telefonları oluşturuyor. Yeni uygulamamızla bu oranı azaltmayı hedefliyoruz. Ayrıca kayıt dışı cep telefonu satışında bir fark yaratacağız. Devletin vergi kaybını da azaltmış olacağız” dedi.