Turkcell’den rekor kâr: 1.7 milyar TL

Turkcell’in bilançosu ihtiyatlı finans yönetimi ve güçlü operasyonlardan elde edilen nakit sayesinde güçlenmeye devam etti. Haziran sonu itibarıyla net borcun FAVÖK’e oranı geçen yıl aynı dönemine kıyasla 0.3 puan iyileşerek 1.2 seviyesine geldi.

Abone sayısı arttı

Turkcell’in ikinci çeyrekte de güçlü çift haneli büyümesini sürdürdüğüne dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şunları söyledi:

“Operasyonel verimliliğimizi artırmaya yönelik aldığımız aksiyonlar ve sunduğumuz yenilikçi çözümlere artan talebin etkisiyle bu çeyrek de hızlı büyümemizi sürdürerek yılın ilk yarısını rekorlarla noktalamayı başardık. Yeni müşteri deneyimi yaklaşımımız sayesinde abone sayımızı artırdık. Stratejik odak alanı olarak belirlediğimiz dijital servisler, dijital iş çözümleri ve Tech-Fin alanında elde ettiğimiz başarılı sonuçlar iş modelimizin ne kadar sağlam temellere oturmuş olduğunu gözler önüne serdi. Hem yılın ilk yarısında hem de ikinci çeyrekte toplam gelirlerde rekorlar kırarak bu alandaki sektör liderliğimizi perçinlemiş olduk. Önümüzdeki dönemde müşteri odaklı yaklaşımımızı daha da güçlendirerek, yeni akıllı teknolojilerimizle hayatlara değer katmaya

devam edeceğiz.”

Yüzde 130 artış

Müşteri deneyimini geliştirmeye odaklanan yenilikçi aksiyonlar ve teklifler ile Turkcell’in bu çeyrekte faturalı, fiber ve dijital servislerde abone sayısını hızla arttırdığını kaydeden Erkan, “Faturalı mobil müşteri bazımız yılın ikinci 3 aylık döneminde 215 bin arttı. Fiber müşteri bazımız 15 bin artışla 1.4 milyona ulaştı. Sadece Turkcell’in sunduğu yenilikçi kablosuz genişbant erişim ürünümüz Superbox’a gelen güçlü talep, bu çeyrekte de devam etti. Sabit tarafta, fiberle ulaşamadığımız lokasyonlarda sunduğu hızla beğeni kazanan Superbox hizmetimizi tercih eden abone sayısı ise sadece 3 ayda yüzde 130’dan fazla artışla 130 bini aştı” dedi.

Paycell kullanıcısı 4 kat arttı

Dijital İş Servisleri hızla büyüyor: Özel sektör ve kamu kuruluşlarının dijital dönüşüm ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Turkcell Dijital İş Servisleri yılın ilk yarısında güçlü büyüme kaydetti. Dijital İş Servisleri geliri ilk 6 ayda geçen yıla göre yüzde 62 artışla 693 milyon TL’ye çıktı.

Paycell’den İstanbulkart yükleme imkanı: Paycell hem uygulaması hem de kartı ile yine ilklere imza atmaya devam etti. Aktif kullanıcı sayısı 6 ayda 4 kat artan Paycell Kart ‘harçlık kart’ olarak tanımlanabilir oldu. Paycell’e İstanbulkart yükleme imkanı geldi, yemek kartı özelliğine sahip Paye Kart da kullanılmaya başlandı.

Dijital servislerde 180 milyon indirme: İndirilme sayısı 180 milyonu aşan Turkcell’in dijital uygulamaları tarafında yenilikler sürdü. BiP’te günde ortalama gönderilen mesaj sayısı son bir yılda dört kat artarak 300 milyonu buldu. Dijital müzik platformu fizy’nin aktif kullanıcı sayısı 3.7 milyona ulaştı.

Müşteriler Turkcell kalitesini tavsiye ediyor: Turkcell ikinci çeyrekte de müşterilerin en çok tavsiye ettiği marka olmayı sürdürdü. Mobil ve sabit hizmetler için yapılan tavsiye skoru araştırmalarına göre Turkcell, ana markalar bazında tavsiye oranı en yüksek marka oldu.