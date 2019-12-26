Turkcell’den yerli e-posta

YaaniMail kullanıcılarının bilgisi Turkcell’in veri merkezlerinde depolanacak. Bir yıl içinde 2 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen YaaniMail, hem e-posta hem takvim özelliklerini bir arada sunacak.



‘Data’ya sahip çıkalım



Hizmete yeni girmesi sayesinde ad-soyad ile e-posta adresi alınabilen platformun mobil uygulaması, Turkcell abonelerinin internet paketinden harcamadan kullanılabilecek. Kurumsal kullanıcılarına Türk lirası ile lisans almanın yanı sıra kendi alan adları ile hizmet imkanı sağlayan YaaniMail’de 7 gün 24 saat Türkçe destek veriliyor.



Güvenli ve güçlü teknolojik altyapısı ile hizmet verecek olan YaaniMail, Turkcell’in bulut depolama platformu Lifebox ve doğrulama servisi Hızlı Giriş ile entegre çalışacak.



Teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak bir hamle olarak dikkati çeken YaaniMail, Türkiye’ye vergi geliri ve istihdam sağladığı gibi, kullanıcı verilerinin yurt içinde kalmasına da büyük katkı sağlayacak. Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, Türkiye’yi YaaniMail ile tanıştırmaktan ötürü büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:



“Yine tamamıyla Türkiye’nin uygulaması olan bir servis geliştirdik. Turkcell olarak ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın’ prensibiyle yerli dijital servislere devam ediyoruz. Ülkeler kadar kurumlar ve kişilerin de datalarına sahip çıkmasını istiyoruz. Bu anlamda, geliştirilen servislerin kullanılmasının da önemi büyük. Türk halkının bu uygulamalara sahip çıkmasını, iyileştirilmesi gereken yerler konusunda bizi uyarmalarını bekliyoruz. Bu servisler kullanıldıkça gelişiyor ve büyüyor. Türkiye’den global ölçekte teknoloji markaları çıkmasını istiyorsak bu uygulamaları kullanmamız da kritik önem taşıyor.”