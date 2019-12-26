BİST113.3290EURO6,590,03USD5,94-0,01ALTIN287,120,21
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Turkcell’den yerli e-posta
    ABONE OL
    26.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Turkcell’den yerli e-posta

    Turkcell, yerli e-posta platformu YaaniMail’i kullanıma sundu. Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, hem kurumsal hem bireysel kullanıcılar için başlatılan YaaniMail, Turkcell’in Ar-Ge departmanındaki mühendisler tarafından geliştirildi. @yaani.com uzantısıyla hizmet verecek olan platform, küresel rakiplere karşı güçlü bir yerli alternatif sunarken, güvenlik açısından da önemli bir işlev görecek.

    Turkcell’den yerli e-posta

    YaaniMail kullanıcılarının bilgisi Turkcell’in veri merkezlerinde depolanacak. Bir yıl içinde 2 milyon kayıtlı kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen YaaniMail, hem e-posta hem takvim özelliklerini bir arada sunacak.

    ‘Data’ya sahip çıkalım

    Hizmete yeni girmesi sayesinde ad-soyad ile e-posta adresi alınabilen platformun mobil uygulaması, Turkcell abonelerinin internet paketinden harcamadan kullanılabilecek. Kurumsal kullanıcılarına Türk lirası ile lisans almanın yanı sıra kendi alan adları ile hizmet imkanı sağlayan YaaniMail’de 7 gün 24 saat Türkçe destek veriliyor.

    Güvenli ve güçlü teknolojik altyapısı ile hizmet verecek olan YaaniMail, Turkcell’in bulut depolama platformu Lifebox ve doğrulama servisi Hızlı Giriş ile entegre çalışacak.

    Teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak bir hamle olarak dikkati çeken YaaniMail, Türkiye’ye vergi geliri ve istihdam sağladığı gibi, kullanıcı verilerinin yurt içinde kalmasına da büyük katkı sağlayacak. Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, Türkiye’yi YaaniMail ile tanıştırmaktan ötürü büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

    “Yine tamamıyla Türkiye’nin uygulaması olan bir servis geliştirdik. Turkcell olarak ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın’ prensibiyle yerli dijital servislere devam ediyoruz. Ülkeler kadar kurumlar ve kişilerin de datalarına sahip çıkmasını istiyoruz. Bu anlamda, geliştirilen servislerin kullanılmasının da önemi büyük. Türk halkının bu uygulamalara sahip çıkmasını, iyileştirilmesi gereken yerler konusunda bizi uyarmalarını bekliyoruz. Bu servisler kullanıldıkça gelişiyor ve büyüyor. Türkiye’den global ölçekte teknoloji markaları çıkmasını istiyorsak bu uygulamaları kullanmamız da kritik önem taşıyor.”

    Milliyet'te Gündem (26.12.2019)Milliyet'te Gündem (26.12.2019)
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Asgari Geçim İndirimi AGİ nedir? 2020 AGİ ne kadar belli oldu mu?

    Asgari Geçim İndirimi AGİ nedir? 2020 AGİ ne kadar belli oldu mu?

    İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

    İşte Ankara'da konuşulan yeni asgari ücret

    İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

    İşini sevgilisini bıraktı köpeğiyle tura çıktı!

    Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

    Yurt dışından aldığınız iPhone 11 kaç paraya geliyor?

    Sıradaki Haber