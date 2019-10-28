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    HaberlerEkonomiTürkiye 2020’de 450 fuara ev sahibi
    28.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Türkiye 2020’de 450 fuara ev sahibi

    Türkiye, 2020’de savunmadan tarıma, tekstilden teknolojiye birçok ürünün sergileneceği 136’sı uluslararası olmak üzere toplam 450 fuara ev sahipliği yapacak.

    Türkiye 2020’de 450 fuara ev sahibi

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce 2020 yılı Fuar Takvimi belirlendi. Buna göre Türkiye’de gelecek yıl çeşitli alanlarda 450 fuar düzenlenecek, bu fuarların 136’sı uluslararası olacak. Gelecek yılın en yoğun fuar programı ilkbahar ve sonbahar aylarında gerçekleşecek. Martta 81, nisanda 70, mayısta 11 fuar düzenlenecek. Eylülde 36, ekimde 68, kasımda da 51 fuar yapılacak. Söz konusu organizasyonların 193’ünün ev sahibi İstanbul olacak.

    Tarım ilk sırada

    İstanbul’u 32 fuarla İzmir, 27 fuarla Antalya, 25 fuarla Bursa, 23 fuarla Ankara, 14’er fuarla Adana ve Kocaeli takip edecek.

    Tarım ve hayvancılık konusunda 52 fuar, kapılarını ziyaretçilere açacak. Bu sektörleri, 30 fuarla mobilya ve mobilya yan sanayisi izleyecek. Gıdada 29, inşaat malzemeleri ve iklimlendirme konularında 28, kitap ve süreli yayınlarda ise 20 fuar yapılacak. Gelecek yıl düzenlenecek ulusal ve uluslararası ihtisas fuarları birçok sektörde katılımcının Türkiye’ye yönelmesini sağlayacak.

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