Türkiye 2023’te bir üst lige çıkacak

2020’de reel ekonominin büyümesiyle güzel adımlar atılacağını belirten Albayrak, “Bu değişim 2021 ve 2022’de nihayete erdiğinde 2023 yılı Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yakışır şekilde, ekonomik anlamda Türkiye’nin çok daha başka bir lige çıktığını göreceğimiz bir yıl olacak” dedi.



Albayrak, A Haber televizyonunda İstanbul Finans Merkezi’nde bir gökdelenin inşaatında gerçekleştirilen programda ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Elimiz daha güçlü



Albayrak, Türkiye’yi farklı şekilde ayrıştıran unsurların başında, bulunduğu coğrafyadaki bölgesel, siyasi ve güvenlikle ilgili risklerin geldiğine dikkati çekerek, “Bunlardan hep etkilendik ve farklı sıkıntılar yaşadık. Son 1 yılda uyguladığımız para ve maliye politikalarını, tüm dengelenme süresince çok hassas ve koordineli şekilde yönettik. Önümüzdeki 4 yıl, iç ve dış olası dalgalanmalar açısından elimiz çok daha güçlü” diye konuştu.



En kötü senaryoya karşı hazır olunması gerektiğini kaydeden Albayrak, bu nedenle A, B, C ve D planlarının hazır olmasının önemine işaret etti. Albayrak, son 1 yılda yapısal açıdan çok önemli ve güçlü değişikliklere imza attıklarını belirterek, bu adımların semerelerinin net şekilde görüleceğini ifade etti.



Vergide yeni düzen



Berat Albayrak, hem iş yapmayı kolaylaştırıcı, hem gelir düzeyine dayalı daha dengeli vergi planlamalarıyla ilgili düzenlemeleri hayata geçirmek için adımlar atacaklarını söyledi.



Albayrak, 1980’lerden bugüne şekillenerek gelen bir vergi mimarisi olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:



“Hem onun mevcut koşullara göre güncellenmesi, hem yeni küresel rekabet ortamına adapte olmak için değişikliklerle desteklenmesi yönünde paydaşlarla sürdürdüğümüz bir süreç var. Hem iş yapmayı kolaylaştırıcı, hem gelir düzeyine dayalı daha dengeli vergi planlamalarıyla birlikte paket hazırlıklarımızı önümüzdeki süreçte göreceğiz.”



Yabancı ilgisi daha da artar



Bakan Albayrak, seçimin bitmesiyle siyasi belirsizliğin geride kalmasının Türkiye’ye yabancı yatırımcı ilgisini artırdığını söyledi. Albayrak, “Son bir yıldır ekonomi yönetiminin performansı da bu pozitif süreçte etkisi var. Son 3-4 ayda küresel olumsuz iklime rağmen Türkiye’nin pozitif ayrışması önemli bir husus. Baz etkileriyle birlikte Türkiye varlıklarının pozitif bir şekilde çok daha güçlü ayrışacağı bir döneme girmemizle yabancı ilgisinin daha da artar” dedi.



Finans Merkezi gururu



Berat Albayrak, İstanbul Finans Merkezi’nin, Türkiye’nin değişen finansal mimarisinin en önemli yapı taşı olacağını ve mimari açıdan gurur verdiğini belirterek, şunları kaydetti:



“2021 sonu, 2022 başı proje inşaatını bitirecek kısmı, son sürat başlatacağız. Tahmin ediyorum 2020 içinde yasal düzenlemeleri, teşvik mekanizmalarını ve düzenleyici altyapıları çok hızlı bitiririz. Proje, çok kritik bir zamanda çok kritik rol ifa edecek.”



ÇOK ÖNEMLİ BİR PERFORMANS



Dengelenme sürecinde Türkiye’nin, en önemli kırılganlıklarından biri olan cari dengeyi gözeterek ve pozitif büyümeyi de işin içine katarak çok önemli bir performans sergilediğini dile getiren Albayrak, “Bunu da enflasyonla mücadele için çok hayati ve kritik addedilen bir yılda ortaya koydu” dedi.



Albayrak, enflasyon rakamlarının Türkiye’yi seven, kendilerine inanan birçok insanı sevindirdiğini düşündüğünü belirterek, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin, Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile ifade edilen stratejik hedeflerine inanmayan, manipüle ve speküle etmeye, Türkiye üzerinden para kazanmaya çalışıp, siyasi saikle hareket eden birçok kesimi de üzdüğünü düşünüyorum. İnşallah sevenleri sevindirmeye, sevmeyenleri üzmeye devam edecek.”



‘Yüzde 12’den az gelir’



Enflasyonda son 1 yılda uygulanan politikalarla yaşanan 2 seçime rağmen enflasyonda TÜFE’de 2017, Yİ-ÜFE’de de 2016’dan beri en düşük rakamlara ulaştıklarını dile getiren Albayrak, “İnşallah pazartesi açıkladığımız Yeni Ekonomi Programı’nda (yıl sonu enflasyon hedefi) hedeflediğimiz yüzde 12 seviyelerinde, ben biraz daha altında gelmesini umut ediyorum. Çünkü bu dengelenme süreci çok başarılı ilerliyor” diye konuştu.



2020’den itibaren değişim



2019’daki enflasyonu düşürücü baz etkisinin 2020’de olmayacağı varsayıldığında hedeflere ulaşmanın mümkün olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Albayrak son 1 yılda yapısal birçok adım atıldığını, özellikle gıda enflasyonu konusunda çok ciddi adımlar atıldığını söyledi. Albayrak, şöyle devam etti:



“2020 itibarıyla maliyet enflasyonunu etkileyen gıda, cari dengeyi olumsuz etkileyen sektörler başta olmak üzere, bilinçli yazılmış bir rakam olarak 2022’de yüzde 5’in altını görecek bir hedefle yola çıktık. Bu nedenle geçtiğimiz yıl dengelenme dediğimiz süreç bu yılki YEP’in ana mottosu olarak değişimin 2020’den itibaren başladığı bir süreç olarak ortaya çıkacak.”



Türk Lirası lehine adımlar



Dolarizasyona yönelik tedbirlerin sorulması üzerine Albayrak, şunları söyledi:



“Son bir yılda yüzde 60’lara dayanan mevduatlardaki dolarizasyon bugün yüzde 52’lere gevşedi. Belirli bir süreçte normalleşmesinin 12 ay, 18 ay, 24 ay süreçleri var. Türkiye olarak biz bu süreci beklenenden daha hızlı iyileşmeyle birlikte aşağı yönlü göreceğimizi bekliyorum.



Bu dengelenme, iyileşmeye başladıkça, özellikle Türk lirası bazlı faiz maliyetleri, döviz bazlı maliyetlerin de bu noktada dengelenmesiyle bu sürecin daha da pozitif bir şekilde normalleşeceğini düşünüyoruz.



Bu süreci Türk lirası lehine olumlu bir şekilde etkileyecek adımları önümüzdeki dönemde göreceğiz.”