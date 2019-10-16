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    HaberlerEkonomiTürkiye, ağustosta AB ile ticaret fazlası verdi
    16.10.2019 - 13:26 | | AA

    Türkiye, ağustosta AB ile ticaret fazlası verdi

    Türkiye, ağustosta Avrupa Birliği (AB) ile 816,5 milyon avro ticaret fazlası verdi.

    Türkiye, ağustosta AB ile ticaret fazlası verdi

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

    Verilere göre, AB'nin ağustos ayında toplam ihracatı 154,2 milyar avro, ithalatı da 166,3 milyar avroya ulaştı. AB, ağustos ayında yaklaşık 12,1 milyar avro ticaret açığı verdi.

    Euro Bölgesi'nin ise ağustos ayında toplam ihracatı 177,4 milyar avro, ithalatı 162,6 milyar avro seviyesine çıktı. Böylece Avro Bölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 14,7 milyar avroluk ticaret fazlasına ulaştı.

    Eurostat verilerine göre, Türkiye, ağustos ayında AB'ye 6 milyar 8,2 milyon avroluk ihracat yaptı. AB'den 5 milyar 191,7 milyon avroluk ithalat gerçekleştiren Türkiye, ağustosta 816,5 milyon avro ticaret fazlası verdi.

    Türkiye, bu yılın ilk 8 ayında AB'ye yaklaşık 53,2 milyar avro ihracat yaparken, AB'den 47,5 milyar avro ithalat gerçekleştirdi. Böylece 2019 Ocak-Ağustos döneminde de Türkiye'nin AB'ye ihracatı, ithalatını 5,7 milyar avro geçti.

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