Türkiye, ‘altın üretiminde’ Avrupa’nın en büyüğü oldu

Türkiye, Avrupa’nın en büyük altın üreticisi konumuna geldi. 2020 yılında da 45 tonun üzerinde bir üretimle yeni bir rekora ulaşacağımızı öngörüyoruz” dedi.



Açık kapatılabilir



2001’den 2019’a kadar 338 ton altın üretimi gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Yücel, AMD çatısı altındaki üreticilerin yaklaşık 10 bin kişiye doğrudan istihdam sağladığını, önümüzdeki yıllarda yeni yatırımların devreye girmesi ile istihdamın artacağını kaydetti.

Yücel, yapılan bilimsel çalışmaların sonucunda, Türkiye’nin altın potansiyelinin 6 bin 500 ton civarında olduğunun tespit edildiğini ve bunun şimdilik 1100 tonunun rezerve dönüştürüldüğünü belirterek şöyle konuştu:



“Türkiye, geleneksel alışkanlıklarına da bağlı olarak, kişi başına altın satın alımında dünyanın ilk sıralarında yer alıyor. Yılda yaklaşık 140-160 ton altın ithalatından dolayı 7-8 milyar dolarlık cari açık veriyoruz. Oysa kendi potansiyelini harekete geçirerek Türkiye, önümüzdeki birkaç yılda altın ithalatından kaynaklanan bu cari açığın yüzde 60’ını rahatlıkla kapatabilir.”





‘Mülkiyet bedeli gözden geçirilsin’

Madencilikle ilgili çevre eylemlerini eleştiren Yücel, “Sonuçta madencilik, geçici bir faliyettir. Maden bittikten sonra, saha rehabilite edilerek doğaya uyumla hale getirilmektedir” dedi. Yücel, şunları kaydetti: “Yatırımların devam etmesi ve üretimin artması için hükümetin özelde altın, genelde madencilik sektörüne desteği sürmeli. Dünyada eşi olmayan yüksek orman mülkiyet bedelleri yeniden gözden geçirilmeli, aramalar güçlü şekilde özel sektör tarafından da yapılmalı.”