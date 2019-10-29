Türkiye büyük siber saldırı atlattı

Türkiye pazar günü ciddi bir hacker saldırısı atlattı. Garanti Bankası, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone gibi firmalar bu saldırıdan etkilendi. Saldırının 100 Gigabit boyutunda DDoS (Dağıtılmış Hizmet Reddi Saldırıları) saldırısı olduğu belirtildi. Kurumlar saldırıya anında müdahale ederek müşterilerinin etkilenmesine engel oldu.

100 GB boyutunda

Eset Türkiye Teknik Müdürü Erkan Tuğral, 27 Ekim tarihinde yaşanan siber saldırının bir DDoS Saldırısı olduğunu ve Garanti Bankası’nın hedef alındığını düşündüklerini belirterek, şu açıklamayı yaptı: “Olay, Garanti IP bloklarına yönelik bir yansıtma saldırısı görünümünde. DDoS internet trafiğinin aşırı yükseltilerek, hizmetlerin aksatılması, durdurulması hedeflenir. Görülebildiği kadarıyla saldırı büyüklüğü 100 Gigabit boyutunda. Dünya çapındaki milyonlarca enfekte olmuş bilgisayardan Garanti’nin sistemine aşırı yoğun yönelme olunca sistem durma noktasına geldi. Web sitesi, ödeme sistemleri, POS makineleri görev yapamadı. Oluşan aşırı trafik nedeniyle Garanti’ye telekom altyapısı sağlayan Türk Telekom ve Vodafone’un sistemleri de etkilendi. Banka ve telekom kuruluşları, bazı başka servis sağlayıcılarla da işbirliği yaparak bir önceki gece saatlerine doğru bir DDoS korumasını devreye aldı. Kurumlar sorunu çözme yoluna girdiler ve saldırıyı yatıştırdılar. Ancak saldırının büyüklüğü nedeniyle zaman zaman internet hizmetlerinde ya da bazı sitelere erişimde aksamalar görülebilir.”

Pazar olması şans

Bilişim hukukçusu Gökhan Ahi ise, diğer DDoS saldırılarına göre küçük sayılabilecek bu saldırının bir bankayı ve bir telekom operatörünü etkilediğini belirterek, “Eğer hafta içi bir günde yapılmış olsaydı, bankacılık sistemi ve iletişim altyapısı için durum ulusal bir felce dönüşebilirdi. DDoS saldırısının pazar günü yapılmış olması bir deneme de olabilir, tehdit de olabilir. Başta Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) olmak üzere, ilgili kurumların derhal en etkili önlemleri alması ve siber güvenlik stratejilerini yenilemesi gerekir. Konunun bir de veri ihlali boyutu var. Bu konuda bir ihlal oluşup oluşmadığı henüz bilinmiyor” diye konuştu.

Herkese görev düşüyor

Erkan Tuğral, DDoS saldırılarını önlemenin oldukça zor olduğunu belirterek, “Ancak kurumlar DNS sunucularını çok güçlü altyapıları olan bir DNS servis sağlayıcıda tutarak, DDoS saldırılarını hafifletebilirler veya savuşturabilirler. Ayrıca DDoS saldırıları, yeterli koruması olmayan ve zombi olarak tanımladığımız binlerce hatta milyonlarca bilgisayarın toplu olarak kullanılmasıyla oluşturulur. Tüm bu bilgisayarlar adeta tek bir siber silaha dönüştürülür. Bireylere de önemli görev düşer” dedi.

‘Zamanında müdahale ettik’

Siber saldırıdan etkilenen kurumlar da yazılı açıklama yaptı. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği siber saldırılardan birini biz de ülkemizdeki bazı kuruluşlara yönelik olarak yaşadık.Saldırı, Türk Telekom’un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları tarafından zamanında müdahale edilerek durdurulmuştur. İnternet trafiği normal seyrinde” dedi.

‘Gerekli çalışmaları yapıyoruz’

Garanti BBVA’dan saldırıyla ilgili ise şu açıklama geldi: “Dijital kanallarımızdaki hizmetlere erişimin yavaşlatılması ya da engellenmesine yönelik DDOS olarak adlandırılan atak mevcuttur. Bu tür ataklar, kurumlara gelen internet hatlarını yoğunlaştırarak, geçici bir süre dijital hizmetlere erişimi engellemektedir. Bankamızın hizmet aldığı internet servis sağlayıcıları seviyesinde oluşan bu duruma yönelik servis sağlayıcıları çözüm yolları üzerinde çalışmaktadır. Aksaklık büyük ölçüde giderilmiş durumda.”