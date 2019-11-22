BİST106.8050EURO6,310,09USD5,700,06ALTIN268,600,03
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Haberler Ekonomi HaberleriTürkiye cazip bir yatırım merkezi
    22.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Türkiye cazip bir yatırım merkezi

    Katar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mohamed bin Jawhar al-Mohamed, “Katar, Türkiye’yi cazip bir yatırım merkezi olarak görüyor” dedi.

    Türkiye cazip bir yatırım merkezi

    Türkiye ve Katar’ın ticari ilişkilerinin ele alındığı Türkiye-Katar İş Forumu’nda konuşan Jawhar al-Mohamed, “Katarlı iş adamları, Türkiye ve Katar arasında ortak girişimlerde bulunmak ve işbirliklerini artırmak konusunda istekli” dedi.

    Jawhar al-Mohamed, Katar şirketleriyle iş birliği içerisinde olan ve Katar pazarında faaliyet gösteren Türk şirketlerinin sayısının da 450’yi aştığına dikkati çekti.

    TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye ve Katar’ın karşılıklı ticaret hacminin 3 milyar dolara ulaştığını belirterek, “10 yıl önce ülkemizde yatırım yapan Katar sermayesi 100 milyon dolarlardayken, şimdi bu rakam 2.5 milyar dolar oldu” diye konuştu.

    Arı kovanı yüklü kamyonetle tır çarpıştŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile arı kovanı yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralanırken, yola saçılan arı kovanları özel kıyafetli görevlilerce kaldırıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Telegram nedir? Telegram web sürümü var mı?

    Telegram nedir? Telegram web sürümü var mı?

    KYK bursu ve kredi ne zaman yatacak? KYK bursu ne kadar?

    KYK bursu ve kredi ne zaman yatacak? KYK bursu ne kadar?

    Tekirdağ'da kaza! 1'i çocuk 5 kişi...

    Tekirdağ'da kaza! 1'i çocuk 5 kişi...

    BİM aktüel 22 Kasım 2019 | BİM aktüel ürünler kataloğu

    BİM aktüel 22 Kasım 2019 | BİM aktüel ürünler kataloğu

    Sıradaki Haber