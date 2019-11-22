Türkiye cazip bir yatırım merkezi

Türkiye ve Katar’ın ticari ilişkilerinin ele alındığı Türkiye-Katar İş Forumu’nda konuşan Jawhar al-Mohamed, “Katarlı iş adamları, Türkiye ve Katar arasında ortak girişimlerde bulunmak ve işbirliklerini artırmak konusunda istekli” dedi.



Jawhar al-Mohamed, Katar şirketleriyle iş birliği içerisinde olan ve Katar pazarında faaliyet gösteren Türk şirketlerinin sayısının da 450’yi aştığına dikkati çekti.



TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye ve Katar’ın karşılıklı ticaret hacminin 3 milyar dolara ulaştığını belirterek, “10 yıl önce ülkemizde yatırım yapan Katar sermayesi 100 milyon dolarlardayken, şimdi bu rakam 2.5 milyar dolar oldu” diye konuştu.