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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Türkiye enflasyonu desteksiz durdurdu’
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    07.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Türkiye enflasyonu desteksiz durdurdu’

    Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Japan Credit Rating Agency (JCR), Türkiye’nin “BBB-” olan kredi notunu teyit etti, not görünümünü “negatif”te bıraktı.

    ‘Türkiye enflasyonu desteksiz durdurdu’

    JCR’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye’de enflasyon oranının yüzde 25 seviyelerine kadar yükselmesine rağmen, döviz kuru ve finansal piyasaların politika faizindeki hızlı artış, ABD ile ilişkilerdeki iyileşme ve kamu altyapı harcamalarındaki azalmanın ardından istikrar kazandığı belirtildi. Açıklamada, “Bu gelişmelerle Türk makamları, Uluslararası Para Fonu da (IMF) dahil olmak üzere dış desteğe bağlı kalmadan enflasyonu kendi başlarına durdurmayı başarabildi” ifadelerine yer verildi.

    Toparlanma başladı

    Açıklamada, Türkiye ekonomisinde 2018’in son çeyreğinin ardından üç çeyrek boyunca daralma yaşandığı, fakat cari hesabın fazla vermesiyle ekonominin tekrardan toparlanmaya başladığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

    Kur istikrarı var

    “Yabancıların sermayelerini geri çektiği ve yerleşiklerin döviz mevduatlarında artış yaşandığı bir ortamda, finansal kurumlarca tutulan döviz likiditesi yeniden toparlanıyor. JCR, büyüme oranının 2019’un tamamında mütevazi bir şekilde pozitif olmasını bekliyor. Döviz kuru, yıllık enflasyonunun yüzde 10’un altına düşmesiyle yeniden istikrar kazandı. JCR, mali ve para politikaları altında ekonominin 2020-2022 döneminde ılımlı büyüme trendine geri dönmesini bekliyor.”

    Açıklamada ayrıca, mali açığın gayri safi milli hasılaya oranının yüzde 3’ün altında kalmasının beklenildiği öngörüsüne de yer verildi.

     

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