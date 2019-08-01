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    HaberlerEkonomiTürkiye global altın rezervi sıralamasında bir sıra yükseldi
    01.08.2019 - 07:28

    Türkiye global altın rezervi sıralamasında bir sıra yükseldi

    Türkiye en yüksek rezerve sahip ülkeler arasında bir sıra yükseldi.

    Türkiye global altın rezervi sıralamasında bir sıra yükseldi

    Dünya Altın Konseyi tarafından açıklanan raporda bir önceki dönem 19. sırada yer alan Türkiye, ikinci çeyrek raporunda 18. sıraya çıktı.

    Dünya Altın Konseyi(World Gold Council) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin altın rezervleri 2019 yılı 2.çeyrekte 314,1 ton olarak açıklandı. Bir önceki dönem 293,6 ton seviyesindeydi.

    Türkiye böylece İngiltere'yi geride bırakarak bir sıra yükseldi. ABD 8.133,5 ton rezervle ilk sırada yer alırken, Almanya 3.366,8 ton ile ikinci sırada, IMF 2.814,0 ton ile üçüncü sırada bulunuyor.

    İlk üç sırada bir önceki döneme göre değişiklik olmadı.

    WGC verilerine göre, en büyük altın rezervine sahip 40 ülke şu şekilde sıralandı:

    Türkiye global altın rezervi sıralamasında bir sıra yükseldi

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