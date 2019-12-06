Türkiye hayvansal üretimde "net ihracatçı" ülke

Erdurmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarım ve hayvancılığın son yıllarda ciddi ivme kazandığını söyledi.

Türkiye'nin hayvancılık alanında gelişmiş bir ülke olduğunu dile getiren Erdurmuş, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkenin yaklaşık 18,2 milyon büyükbaş, 50 milyona varan da küçükbaş hayvan varlığı bulunduğunu ifade etti.

Bu rakamların önemli rakamlar olduğunu belirten Erdurmuş, ülkede yıllık 22 milyon ton süt, 1,1-1,2 milyon ton kırmızı et üretimi yapıldığını bildirdi.

Ülke coğrafyasının farklı ekosistemi sayesinde verimli topraklara sahip olduğuna dikkati çeken Erdurmuş, Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçi, besici ve sivil toplum kuruluşlarıyla sağladığı iş birliği içinde Türkiye'nin verimli üretim yaptığını ve elde ettiği hasılayla Avrupa ülkeleri arasında birinci, dünyada 7. sırada yer aldığını söyledi.

"Türkiye tarımda net ihracatçı bir ülke ve yaklaşık 17 milyar dolarlık ihracatı var." ifadesini kullanan Erdurmuş, ülkenin tarımsal alanda 5 milyar dolar ihracat fazlası verdiğini dile getirdi.

Hayvancılık alanında da özellikle son yıllarda ithalatın minimum seviyelere indirildiğini söyleyen Erdurmuş, "Hayvancılıkta yaklaşık 1 milyar 100 milyon dolarlık ihracatımız, 610 milyon dolarlık da ithalatımız var. Hayvansal üretimde Türkiye 2019'da net ihracatçı bir ülke." diye konuştu.

Her ülke gbi Türkiye'nin de dönem dönem çevresel faktörlerden etkilendiğine işaret eden Erdurmuş, kuraklık veya aşırı yağış nedeniyle yem ham maddelerinin yeteri kadar üretilememesi durumunda fiyatlarda oynama olabildiğini ama bakanlık olarak çiftçinin sıkıntılı günlerini en az hasarla atlatması için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Erdurmuş, tarım ve hayvancılığa sağladıkları desteklere değinerek şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığının 2000'li yılların başında 80-90 milyon liralık hayvansal üretim desteği varken, 2019'un sonunda 5,2 milyar liralık hayvansal üretim desteği oldu. Keza Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 2019'da tarımsal desteğimiz 16,1 milyar lirayken, hükümetimizin 2020 yılı için çiftçilerimize ayrılan 22 milyar liralık tarım desteği söz konusu. Bu desteklerimiz artarak devam edecek. Tabii destekleri verirken çiftçilerimizin maliyetlerini karşılayarak üretimde kolaylık sağlama amacı güdüyoruz. Bir taraftan da ülkemizin ihtiyacına totalde baktığımızda ülkemize katma değer sağlayıp, ülkemizin dünya piyasasında rekabet etmesini sağlayacak bir üretim modeline geçmek için bu tarımsal destekleri bir araç olarak kullanıyoruz."