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    HaberlerEkonomi HaberleriTürkiye ile Katar anlaştı! 5 milyar dolar...
    26.11.2019 - 10:59 | | AA

    Türkiye ile Katar anlaştı! 5 milyar dolar...

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Katar Merkez Bankası ile 17 Ağustos 2018'de imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması, 25 Kasım 2019'da Doha'da düzenlenen bir törenle tadil edildi.

    Türkiye ile Katar anlaştı! 5 milyar dolar...

    TCMB'den Banka ile Katar Merkez Bankası arasında imzalanan swap tadil anlaşmasına ilişkin bir duyuru yayımladı.

    Yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmayı ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamayı amaçlayan swap anlaşması ile anlaşma tutarı 3 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 5 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.

    İstanbul'da şoke eden olay... Müşterisini aşağı attı!İstanbul'da bir taksicinin, tartıştığı Faslı kadın müşterisini darp ettikten sonra taksiden atarak yaralanmasına neden olduğu iddia edildi. Polis, kadını araçtan attığı iddia edilen taksi sürücüsünü arıyor.
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