Türkiye ile Katar anlaştı! 5 milyar dolar...

TCMB'den Banka ile Katar Merkez Bankası arasında imzalanan swap tadil anlaşmasına ilişkin bir duyuru yayımladı.

Yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmayı ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamayı amaçlayan swap anlaşması ile anlaşma tutarı 3 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 5 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.