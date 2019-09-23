Türkiye KOBİ’leri dünyaya örnek...

Tomasi, AA’ya açıklamada, KOBİ’lerin istihdam ve ekonomi açısından önem arz ettiğine değinerek, şöyle konuştu:

“Dünyaya baktığımızda gelişen pazarlarda istihdam yüzde 60 KOBİ’ler tarafından sağlanıyor. Türkiye’de bu oran yüzde 70’in üzerinde. Benzer şekilde dünyada ulusal gelirin yüzde 40’ını, Türkiye’de ise yüzde 50’nin üzerinde KOBİ’ler sağlıyor. Türkiye, KOBİ alanında dünyaya örnek teşkil ediyor. Türkiye’deki KOBİ’lerin rol model olduğunu düşünüyorum çünkü çok önemli deneyimler, alınmış dersler var. Türkiye’deki KOBİ’ler çok başarılı ve hızlı büyüyor.”