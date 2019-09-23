BİST100.2370EURO6,32-0,15USD5,73-0,23ALTIN279,58-0,19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiTürkiye KOBİ’leri dünyaya örnek...
    23.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Türkiye KOBİ’leri dünyaya örnek...

    Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, Türkiye’nin KOBİ alanında dünyaya örnek teşkil ettiğini belirterek, “Türkiye’deki KOBİ’lerin rol model olduğunu düşünüyorum çünkü çok önemli deneyimler, alınmış dersler var. Türkiye’deki KOBİ’ler çok başarılı ve hızlı büyüyor” dedi.

    Türkiye KOBİ’leri dünyaya örnek...

    Tomasi, AA’ya açıklamada, KOBİ’lerin istihdam ve ekonomi açısından önem arz ettiğine değinerek, şöyle konuştu:

    “Dünyaya baktığımızda gelişen pazarlarda istihdam yüzde 60 KOBİ’ler tarafından sağlanıyor. Türkiye’de bu oran yüzde 70’in üzerinde. Benzer şekilde dünyada ulusal gelirin yüzde 40’ını, Türkiye’de ise yüzde 50’nin üzerinde KOBİ’ler sağlıyor. Türkiye, KOBİ alanında dünyaya örnek teşkil ediyor.  Türkiye’deki KOBİ’lerin rol model olduğunu düşünüyorum çünkü çok önemli deneyimler, alınmış dersler var. Türkiye’deki KOBİ’ler çok başarılı ve hızlı büyüyor.”

     

      Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluştu.
      daha fazla video için

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Son dakika: Şırnak'ta operasyon! 7 terörist etkisiz hale getirildi...

      Son dakika: Şırnak'ta operasyon! 7 terörist etkisiz hale getirildi...

      Otomobil dereye uçtu! 2 ölü, 6 ağır yaralı

      Otomobil dereye uçtu! 2 ölü, 6 ağır yaralı

      Aşı kartı e-Nabız’da

      Aşı kartı e-Nabız’da

      2 milyon 750 bin litre deniz suyu temiz kaldı

      2 milyon 750 bin litre deniz suyu temiz kaldı

      Sıradaki Haber