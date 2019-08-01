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    HaberlerEkonomiTürkiye korkusu! İsrail'in perde arkasında neler yaptığı ortaya çıktı...
    01.08.2019 - 19:05| AA

    Türkiye korkusu! İsrail'in perde arkasında neler yaptığı ortaya çıktı...

    İsrail’in bölgedeki askeri "üstünlüğünü" korumak için ABD’nin Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satmasını engellemek üzere perde arkasında "çalıştığı" ortaya çıktı.

    Türkiye korkusu! İsrail'in perde arkasında neler yaptığı ortaya çıktı...

     

    İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail’in bölgedeki askeri hava "üstünlüğünü" korumak için ABD’nin Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satmasını engellemek üzere perde arkasında "çalıştığı" belirtildi.

    Haberde, Türkiye’nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasına dikkat çekilerek, "İsrail, (Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan’ın Rusya’dan füze savunma sistemlerini satın almasını fırsat bildi ve Washington’a gelişmiş uçakların Türkiye’ye satışını iptal etmek için baskı yaptı." ifadelerine yer verildi.

    Son iki yılda İsrail'e 16 adet F-35 savaş uçağı teslim eden ABD, İsrail’in bölgede bu tip savaş uçaklarına sahip tek ülke haline gelmesini sağladı.

    İsrail hükümeti, ABD’nin yardım fonlarını kullanarak en az 50 adet F-35 uçağı satın almak için ABD’deki Lockheed Martin şirketiyle anlaşma imzaladı ve 2024 yılına kadar tamamını teslim almayı hedefliyor.

    Rus savaş gemisi Akdeniz'e iniyorÇanakkale Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 310 borda numaralı 'Perekop' isimli savaş gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.
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