Türkiye piyasası pozitif ayrışıyor

Analistler, S400 krizi sonrası ABD ile Türkiye ile ilişkilerinde yapıcı bir safhaya girildiğini, ABD tarafından hazırlanan ve ikili ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılmasını öngören ‘serbest ticaret anlaşması’ paketinin Türkiye’ye sunulacak olmasının piyasalara yansıdığını kaydetti. Paket içerisinde Türkiye’ye Patriot füze savunma sisteminin satışı, F-35 programına ilişkin yeni tekliflerin sunulması ile alüminyum ve çelikten alınan gümrük vergilerinin düşürülmesi gibi konu başlıklarının yer alacağı ifade edildi.

‘Hareket sürebilir’

TEB Yatırım Stratejisti Işık Ökte, pozitif ayrışmanın sürebileceğini belirtti. Ökte şunları söyledi: “Borsada bankacılık sektörü ve Tüpraş alımlarıyla beraber 104 bin 100 direncinin yukarısına çok rahat satın alınabileceğini düşünüyorum. Çünkü eylülde 1.4 milyar dolar günlük hacme ulaştık, bu birinci çeyrekten beri görmediğimiz bir hacim. Yabancı hacmi de yüksek.”

Kur tarafında da üçüncü çeyrekte liranın dolara karşı en iyi performans gösteren gelişen ülke para birimi olduğunu ve bu pozitif ayrışmanın devam edebileceğini belirten Ökte, “Kurda 5.45 - 5.46 seviyelerine kadar gerileme olabilir, oradan yine yerli alımları olabilir çünkü yerliler özellikle 5.50 seviyelerinde psikolojik olarak alım yapmaya başlıyorlar” dedi.