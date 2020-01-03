Türkiye sinemada tekno üs oluyor

Yeni sinema teknolojileri Imax, ScreenX ve 4DX yükselişini sürdürürken, Türkiye de bu teknolojilerin başka ülkelere kurulumunda söz sahibi oluyor.



Cinemaximum’u bünyesinde bulunduran CGV Mars Cinema Group Dijital Sinemalar Direktörü Hakan Aşkar, Türkiye’de 37 ilde 108 lokasyonda 913 perdeye sahip olduklarını belirterek, “Türkiye’de 4-5 farklı zincirin 400 civarında sinema salonu var. En büyük zincir biziz. Yeni teknolojiye sahip salon sayısı da artıyor. Türkiye’de 8 Imax, 5 tane 4DX, 4 tane de Screen X’li salonumuz var. Dünyada 65 ülkede 707 4DX perdesi, 28 ülkede 275 ScreenX perdesi bulunuyor” dedi.



Farklı bir deneyim



Aşkar, 4DX’in CGV tarafından geliştirilen bir 4D film formatı olduğunu, formatta 3D filmlerin hareketli koltuklar, rüzgar, ışık, kar ve kokular dahil olmak üzere çeşitli efektlere sahip olduğunu dile getirerek, ScreenX’in ise 270 derece perdesiyle dünyanın ilk çok perdeli sinema teknolojisi olduğunu anlattı.



İnsanların evlerine artık büyük televizyon ve ses sistemleri alabildiğine de işaret eden Aşkar, “Seyirci evinde yaşayamadığı deneyimi artık sinemada yaşamak istiyor. Bizim de yeni teknolojilere erişim sonrasında fark yaratmamız gerekiyor. Daha iyi görüntü ve ses deneyimi sunmak lazım. Bu farklılığı yaratabilmek için çeşitli teknolojiler kullanıyoruz. Imax bunlardan biri. Türkiye olarak yurtdışında da bunların kurulumlarını yapıyoruz” diye konuştu.



Kurulum bizden



Aşkar, bu teknolojiler için Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde kurulum ve desteğin Türkiye tarafından verildiğini de aktararak, şunları söyledi: “Güney Kore uzak olduğu için Türkiye’den biz destek veriyoruz. Ekim ayından beri Türkiye dışında altı yere kurulum yaptık. Bunlardan dört tanesi İngiltere’de, biri Malezya, biri de Belarus’ta. İlk kurduğumuz yerlerden biri İngiltere’de Cineworld. Zincirin 100’üncü sinemasının açılışını biz yaptık. Güney Koreli CGV, Türkiye’ye 2016 yılında girdi. 2020 yılında burada sadece 4DX ve ScreenX teknolojileriyle ilgili bir ağ operasyon merkezi kurmayı planlıyor.



Böylece Türkiye’den tüm dünyaya da teknoloji desteği vermeye başlayacağız. 4DX dünyada tutulan ve istenen bir teknoloji. 2020-2021 yılında ayak izi gerçekten fazlalaşacak. Bütün Avrupa’daki kurulumları bizim ekibimiz yapıyor. MENA ülkeleri haricinde Nijerya, Fas, Suudi Arabistan gibi ülkelere de kurulumları biz yapacağız.”



Gelecek Led teknolojisinde



Sinema teknolojilerini de değerlendiren Hakan Aşkar, “2012 yılına kadar 35 mm sinema teknolojisi vardı. 2013’den itibaren tamamen dijitalleşmeye başladık. 2-3 yıl önceye kadar lazer vardı. Şimdi ise Direct View Display denilen sistemler var. Bunlar da yavaş yavaş sinema sektörüne girmeye başladı. Sinema teknolojisinin geleceği ise Led’de. Led teknolojisinde arkada projeksiyon cihazı yok. Projeksiyon odası ve onun havalandırma sistemleri kalkıyor. Bunları yaptığınız zaman daha büyük salonlar kurgulayacaksınız. Bir projeksiyon cihazının ömrü 5 yıl. Led’de bu 20 yıla çıkıyor. Bakımı çok daha kolay. Çok büyük artıları var. İki yıldır Led teknolojisi var” dedi.



‘Sinemaya gitme oranı artmalı’



Hakan Aşkar, Türkiye’de sinemaya gitme oranlarının dünyaya göre düşük olduğunu da belirterek, “Türkiye’de yılda sinemaya gitme oranı kişi başı 0.8, bu oran Avrupa’da 2.5, Güney Kore de ise 4.2. Türkiye’de daha çok potansiyel var. Sinemaya gitme sıklığını yeni teknolojilerle artırmak istiyoruz. Ülkemizde sezonsallık var. Bu kültürü kırmalı ve sinema alışkanlığını oturtmalıyız” diye konuştu.