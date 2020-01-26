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    HaberlerEkonomi Haberleri Türkiye su ürünleri ihracatında 2023 hedefini şimdiden yakaladı
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    26.01.2020 - 11:40 | | AA

    Türkiye su ürünleri ihracatında 2023 hedefini şimdiden yakaladı

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, su ürünleri ihracatında 1 milyar dolar olarak belirlenen 2023 yılı hedefinin geçen yıl sonu itibarıyla yakalandığını belirterek, "Yeni hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik." dedi.

    Türkiye su ürünleri ihracatında 2023 hedefini şimdiden yakaladı

     

    Pakdemirli, AA muhabirine, su ürünleri sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

    Balığın sağlıklı beslenme için vazgeçilmez bir besin olduğunu ifade eden Pakdemirli, Türkiye'de kişi başına balık tüketimin geçen yıl itibarıyla 6 kilogram olduğunu söyledi.

    Balığın mutlaka daha fazla tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, şöyle konuştu:

    "Balığı mevsiminde uygun fiyatlara alabiliyoruz. Su ürünlerinde geçen yıl 760 bin ton üretim gerçekleştirdik. Tüketimde artışımız fazla değil ama güzel haber şu, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023 için belirlediğimiz 1 milyar dolarlık ihracat hedefini geçen yıl sonu itibarıyla gerçekleştirdik. Yeni hedefimizi 2 milyar dolar olarak belirledik."

    "Gerçek balıkçının hakkı korunacak"

    Türkiye'nin balıkçılık alanında üretimde iyi olduğunu dile getiren Pakdemirli, "Yurt dışı piyasalara baktığımda, iş adamlarıyla yaptığım görüşmelerde de gördüğüm, bizim balığımızı Fransa, Yunanistan pazarlıyor. Kime? Hollanda'ya, Almanya'ya. Bizim ettiğimiz karın üstüne bir kar daha koyup veriyorlar. Bu tabii ki ticaretin de doğal neticesinden olabilir ama ana eksenin o taraftan gitmemesi lazım." diye konuştu.

    Pakdemirli, Su Ürünleri Kanunu'nun yılbaşında güncellenerek yürürlüğe girdiğini anımsatarak, bununla gerçek balıkçıların hakkının korunacağını ve yasa dışı avcılıkla etkin mücadele edileceğini kaydetti.

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