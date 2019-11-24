Türkiye turizmde 3. Yaş’a talip

Bu turizm çeşidinden en büyük payı alacak bölgeler Akdeniz ve Ege olarak öne çıkıyor. Özellikle Antalya ve bölgedeki tesisler altyapı olarak hazır bulunurken, personel eğitimlerini de bu kapsamda sağlıyor.



2 milyon civarı



Avrupa’da seyahat eden kişi sayısının 653.6 milyon kişi olduğu dikkate alındığında 65 yaş üstü seyahat eden kişi sayısının 130 milyon civarında bulunduğu tahmin ediliyor. Türkiye’nin bu kapsamda ağırladığı kişi sayısı yıllık 2 milyona yaklaşıyor. Hedef ise bu pazardan daha yüksek bir pay almak.



12 ay doluluk



Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, hedeflenen kitle için özel pazarlama programlarının hayata geçirilmesi gerektiğini belirtirken; yetişmiş eleman eksiğine dikkat çekti. Ayık, “Bu turist grubu için, örneğin bakım hizmeti ihtiyacı olanlar için ayrı düşünmek, diğerleri için ayrı düşünmek gerekiyor. Tesisler açısından sıkıntı yok, dünyanın bu konuda en iyi ülkelerinden biriyiz. Tüm bunları anlatabilmek, eleman yetiştirmeye önem vermek gerekiyor. Şehir/ilçe altyapıları da bu kapsamda belli bir standarda oturtulmalı” dedi.



65 yaş üstü turist grubunun kış aylarında atıl kalan tesisleri doldurması da ekonomiye katkı açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca rehabilitasyon hizmeti alan turistlere yönelik yapılacak çalışmalar, uzun süreli kalışlarına da katkı sağlıyor.



Bu kapsamda Antalya bölgesinin 3. yaş turizminde öne çıktığını vurgulayan Antalya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, “Kış aylarında uzun zamandır Antalya bölgesini tercih ediyorlar. Bu tesisler de bu misafirlerin ihtiyaçlarını gayet iyi bildikleri için sorunsuz olarak işleyen bir sistem var. Daha iyileştirmek için çalışıyoruz. Bu potansiyeli çekmek için önemli tanıtımlar yapıldı. Yeniden bir atak gerekiyor” diye konuştu.



En büyük hedef Avrupalılar



Türkiye’nin 65 yaş ve üstündeki misafir sayısı düşük bir seviyede. 2018’de Türkiye’ye gelen 65 yaş üstü ziyaretçi sayısı 1.7 milyon oldu. Bu sayı 2017’de 1.2 milyon, 2016’da 1.2 milyon, 2015’te 2 milyon, 2014’te 2.2 milyon seviyesindeydi.



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından hazırlanan Türkiye Turizm Raporu’nda, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından açıklanan projeksiyonlara göre, 2050’de dünya genelinde 60 yaş insan sayısının 2 milyar 80 milyonu aşması bekleniyor. Eurostat araştırmasına göre, AB ülkelerinde seyahat edenlerin yüzde 39’u 55 yaşının, yüzde 20’si ise 65 yaşının üstünde. Türkiye’ye en fazla turist gönderen Avrupa ülkesi olan Almanya’da emeklilik maaşı alan toplam kişi sayısı 25 milyona yaklaştı. İngiltere’de ise yaşlı ve emekli sayısı 12 milyonu geçiyor.

Neler öneriliyor?



İlçe/kasaba/köy altyapı planlamaları 3. Yaş grubuna göre standart olmalı.



Tesis altyapıları 65 yaş üstü turiste göre hazırlanmalı.



Bakım ve ihtiyaç üniteleri, rehabilitasyon merkezleri/ personel eğitimleri tamamlanmalı.



Geldikleri ülkelerin kültürlerine göre üniteler oluşturulmalı.



Yabancı ülkelerin sosyal güvenlik kurumları, sigorta şirketleri ile anlaşmalar yapılmalı.



Turistin kalış süresi düzenlemesinin 6 aya göre yeniden yapılmalı.

