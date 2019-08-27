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    HaberlerEkonomiTürkiye Varlık Fonu Genel Müdürü, İstanbul Finans Merkezi için tarih verdi
    27.08.2019 - 15:32

    Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü, İstanbul Finans Merkezi için tarih verdi

    Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez, "İstanbul Finans Merkezi projesine hareket kazandırmak istiyoruz. Burada hedefimiz; projeyi 2021 yılının sonları ya da 2022'nin başlarında bitirebilmek ve projeye işlerlik kazandırabilmek. Fon da diğer kurumlarımızla birlikte bir ekip olarak bu projeyi nihayetlendirme ve büyütme stratejisi içerisinde" diye konuştu.

    Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü, İstanbul Finans Merkezi için tarih verdi

    Ayrıntılar geliyor...

    İngiliz turistlerin asılsız iddiaları çürütüldü!Güney Ege'de uygun fiyatlarla tatil yapan bazı İngiliz turistlerin, konaklama tesisinde kaldığı sırada ya da ayrıldıktan sonra çeşitli gerekçeler öne sürerek 'reklamasyon' davaları açıp haksız kazanç sağlaması turizmcileri harekete geçirdi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, reklamasyon önleme departmanları kurulduğunu, asılsız iddialarla otellerin tazminat ödememesi için gerekli çalışmaların başarıyla yapıldığını söyledi.
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