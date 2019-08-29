‘Türkiye verimliliğe odaklanmalı’

Bahçıvan, “Türk sanayinin gelişimi açısından arşiv niteliği taşıyan İSO 500 Büyük Araştırması, bilim ve teknolojiye yatırım yapmadan uluslararası rekabette üstünlük sağlanamayacağını ortaya koyuyor. Dolayısıyla katma değeri yüksek ve ülkemiz açısından kritik önem arz eden sektörlerde verimlilik dönüşümünü gerçekleştirmek zorundayız” dedi.

Daha fazla yatırım

İSO’nun ağustos ayı toplantısında konuşan Bahçıvan, şunları söyledi:

“Gelişmekte olan ülkeler için kaynaklar sınırlı kalmaya devam edecek. Mevcut üretim yapısı ve modeliyle çok fazla yol alma imkanı yok. Bu noktada var olan kaynakların daha rasyonel ve etkin kullanılması, sanayimizin inovasyon yetkinliğinin artırılması, teknolojiye, Ar-Ge’ye daha fazla yatırım yapılması, yüksek katma değerli üretim yapısına geçilmesi, eğitimli ve nitelikli işgücünün oluşturulması gibi pek çok önemli hedefimiz var. Ancak en az bunlar kadar önemli bir diğer hedefimiz de verimlilik olmalı. Zira son yıllarda gerek küresel ekonomide gerekse ülkemizde verimlilik artışı sağlayamıyoruz.”