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    30.11.2019 - 11:13 | | AA

    Türkiye yeniden Uluslararası Denizcilik Örgütü Konsey üyesi

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye'nin, Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) 2020-2021 dönemi için konsey üyeliğine yeniden seçildiğini bildirdi.

    Türkiye yeniden Uluslararası Denizcilik Örgütü Konsey üyesi

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IMO'nun Birleşmiş Milletler'in denizcilik hususunda ihtisas örgütü olduğunu, deniz emniyetinin artırılması, deniz güvenliğinin sağlanması ve gemi kaynaklı deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik yoğun faaliyetler yürüttüğünü söyledi.

    Türkiye’nin IMO'nun çalışmaları içerisinde aktif olarak yer aldığını anlatan Turhan, 25 Kasım Pazartesi günü başlayan IMO Genel Kurulunda konsey üyeliği seçimlerinin, dün İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirildiği kaydetti.

    Bakan Turhan, Türkiye'nin 1999'da aday olduğundan bugüne kadar kesintisiz konsey üyeliğine seçildiğine dikkati çekerek, "Ülkemiz, IMO'nun 2020-2021 dönemi için konsey üyeliğine yeniden seçildi. Deniz emniyetinin ve güvenliğinin artırılması ile çevrenin korunması çalışmalarına konsey üyesi olarak katkı sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

      Adana'da patlatılan bomba, Suriye'den ateşlenmişAdana'da, eğlence mekanlarının yoğunlukta bulunduğu caddeye bırakılan plastik patlayıcının müzik kutusu içine gizlendiği ve telefon bağlantısıyla Suriye'den patlatıldığı ortaya çıktı. Patlama anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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