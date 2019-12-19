Türkiye'de bu yıl 9,4 milyon araç muayeneden geçti

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edindiği bilgiye göre, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle araç muayenelerini yapma ve yaptırma görevi bakanlığa verildi.

Kara yolunda seyreden motorlu ve motorsuz araçların teknik muayenelerini daha etkin ve sag?lıklı bir s?ekilde yapacak gerçek ve tüzel kis?ilere ait muayene istasyonlarının açılması ve is?letilmesine yönelik kuralları belirleyen Araç Muayene I?stasyonlarının Açılması, I?s?letilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik'in yürürlüg?e girmesinden sonra araç muayene hizmetleri özelles?tirildi.

Türkiye genelinde 210 sabit, 74 seyyar, 13 seyyar traktör ve 5 motosiklet istasyonu olmak üzere toplam 302 muayene istasyonuyla hizmet veriliyor.

Söz konusu istasyonlarda bu yıl 9 milyon 415 bin araç muayeneye tabi tutuldu. Bu araçlardan yaklaşık 3 milyon 282 bini için tekrar yapılan işlemle 12 milyon 698 bine yakın muayene gerçekles?tirildi.

Bu alanda yapılan düzenlemelerle teknik muayene işinin yeterli fiziki altyapı ve yetkin teknik personel eliyle gerçekleştirilmesi sağlandı.

En çok karşılaşılan sorunlar

Muayene edilen her 10 araçtan 4'ü güvenli hale getirildi. Araçların yakıt ve is?letme giderlerinden tasarruf sağlandı. Yedek parça ve piyasada gerçekleştirilen onarımlar disipline edildi.

Araç muayenesinden geçemeyen araçlarda, ilgili yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun olmama, arka servis freninin istenilen düzeyde görülmemesi, fren lambalarının yanmaması, arka emniyet kemerlerinin kullanılmaz halde bulunması en çok karşılaşılan kusurlar olarak sıralandı.