Türkiye’de en çok veri hırsızlığı var

‘2019 EMEA Bölgesi Dolandırıcılık Raporu’na göre Türkiye’de dolandırıcılık türleri arasında en çok veri hırsızlığı, kimlik hırsızlığı/sosyal mühendislik, hesap ele geçirme ve dijital kanallarda sahte başvuru yer alıyor. Türk özel sektörü yüzde 73 ile Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri içinde “dolandırıcılık yönetimi teknolojilerine” en fazla yatırım yapmak isteyen sektör olarak öne çıkıyor.

Türkiye “Dolandırıcılık yönetimi danışmanları ve üçüncü taraf hizmetlerine en çok yatırım yapmak isteyen ülkeler arasında yüzde 55’le ikinci sırada. Rapor, fintech, e-ticaret, konaklama, bankacılık, perakende ve telekom sektörlerini kapsayarak hazırlandı.

Zarar çok...

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Experian Türkiye ve Ortadoğu Genel Müdürü Serter Baltacı, EMEA Bölgesi Dolandırıcılık Raporu’na göre, dijital ticaret hacminin giderek büyüdüğünü ve buna paralel olarak dijital dolandırıcılık risklerinin giderek arttığını, müşterilere daha uygun bir dijital deneyim sunarken dolandırıcılık risklerini önlemenin büyük bir öncelik haline geldiğini söyledi.

Experian Türkiye ve Orta Doğu Siber Güvenlik Lideri Dr. Murat Ayaz da dolandırıcılık endişelerinin maddi kayıplardan öte müşteri deneyimi ve itibar konularını içerecek şekilde genişlediğini söyledi.

Dolandırıcılık ‘karmaşık’ bir iş

Türkiye’de şirketlerin yüzde 67’si en çok maruz kalınan dolandırıcılık türünün veri hırsızlığı olduğunu düşünüyor. Rapora göre en yaygın 3 dolandırıcılık türü, veri hırsızlığı, kimlik hırsızlığı/sosyal mühendislik ve dijital kanallara sahte başvuru.

Bu dolandırıcılıkta tüm ülkelerin ortalaması yüzde 58 iken Türkiye’de yüzde 67. Dolandırıcılığın karmaşıklığı ve hızlı değişimi ile ortaya çıkan büyük zorluklar şirketler için önemli bir sorun. Pek çok firma dolandırıcılığa karşı üç yıl içinde otomasyon, makine öğrenmesi ve tahmine dayalı analitik konulara yatırım planlıyor.