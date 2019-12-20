Türkiye’de görev yapan yabancılara göre: Türkiye yaşamak için en iyi 7. ülke

İletişim Başkanlığı, HSBC grubunun, 18 binin üzerinde yabancının görüşünü alarak yaptığı “Expat Explorer” araştırmasının sonuçları açıklandı. Ülkelerdeki yaşam kalitesi, finansal getiri, özel hayat-mesai saati dengesini gözeten kriterlere göre 13 yıldır yapılan araştırmada, Türkiye’nin sıralaması dünyanın ilgisini çekti. Ankete göre, Türkiye’deki yabancı çalışanların yüzde 62’si, yaşam kalitesinin Türkiye’de kendi ülkelerindeki koşullara göre çok daha iyi olduğunu belirtti.



Güven duygusu



Türkiye’deki gurbetçilerin yüzde 52’si hobilerine, özel yaşamlarına vakit bulabildiklerini dile getirdi. Kendilerini Türkiye’de güvende hissettiklerini, Türklerin yabancılara karşı oldukça cana yakın davrandıklarını ifade eden Türkiye’deki gurbetçilerin oranı yüzde 69 olarak belirlendi. Mesai saati-özel hayat dengesinden memnun olan gurbetçilerin oranı da yüzde 60 düzeyinde gerçekleşti.



Bu verilerin ışığında Türkiye, sıralamada 163 ülke arasında 7. sırada yer aldı. Sıralamanın ilk altı ülkesi İsviçre, Singapur, Kanada, İspanya, Yeni Zelanda ve Avustralya’dan oluştu. Almanya bu sıralamada Türkiye’nin ardından 8. sırada yer buldu.



Belgesel çekilmişti



İletişim Başkanlığı, araştırma sonuçları yayımlanmadan önce Türkiye’nin tanıtım faaliyetlerine katkıda bulunmak üzere, ülkenin yabancılar için nasıl bir cazibe merkezi haline geldiğini tespit ederek, Türkiye’deki yabancıları konu alan bir proje üretmişti.



Belgeselde, nüfusun yoğun olduğu İstanbul, Antalya, İzmir gibi iller, kültürel doku ve doğal güzellikleri ile Türkiye’nin tanıtımına faydası dokunabilecek Mardin, Nevşehir, Rize ve Artvin’de çekimler yapıldı. Belgesele katılan Türkiye’yi resmetmeyi seven ABD’li grafik tasarımcı ve ressam Trici Venola ile Sabancı Üniversitesinde tarih dersleri veren akademisyen Adam McConnel’ın 20 yıldır İstanbul’da yaşamaları, her iki ismin de ortak özellikleri arasında yer aldı.

Foto muhabirlik projesi için 8 yıl önce İstanbul’a gelen Bradley Secker de bir İstanbul aşığı olarak sürekli kentte kalışını uzattığını, İstanbul’u, Orta Doğu ve Balkan ülkeleri için de bir üs gibi kullanabildiğini anlattı.