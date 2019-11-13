Türkiye'de hububat ve bakliyatta ihracat şampiyonu Güneydoğu Anadolu

Türkiye İhracatçılar Meclisi Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, ocak-ekim dönemine ait ihracat rakamlarını değerlendirdiği açıklamasında, 2019 yıl sonu hedeflerini yakalayacaklarını belirtti.

Ocak-Ekim 2019 döneminde Türkiye genelinden 5 milyar 542 milyon 368 bin dolarlık hububat bakliyat ihracatı gerçekleştirildiğini ifade eden Altunkaya, bunun 1 milyar 647 milyon 305 bin dolarlık kısmının Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri tarafından yapıldığını bildirdi.

Altunkaya, şöyle devam etti:

"Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz ekim ayında gerçekleştirdiği 199,8 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'nin bu sektördeki en fazla ihracat yapan birliği oldu. İhracatçılarımızı yürekten kutluyorum. Yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen ekim ayı da diğer aylarda olduğu gibi yükselişle geçmiştir. 2019 yılı hedeflerimizi yakalamak istiyoruz. Sektörümüzle ilgili Irak ve Suriye pazarlarındaki daralma devam ediyor. Bu daralma sadece hububat bakliyat sektörü için değil, bütün sektörler için geçerli. Yakın bir zamanda bunları aşmayı umut ediyoruz."

Altunkaya, sektörel bazda değerlendirildiğinde Türkiye genelinden en fazla ihracatı yapılan ürünlerin 916 milyon 496 bin dolarla bisküvi ve pasta ürünleri olduğunu belirtti.

Ülke grupları açısından ilk sırayı 996 milyon 190 bin dolarla Orta Doğu ülkelerinin aldığına işaret eden Altunkaya, şunları kaydetti:

"Irak ve Suriye başta olmak üzere bazı Orta Doğu ülkelerine yönelik ihracat pazarımız daralsa da en fazla ihracat yaptığımız ülke gruplarının başında Orta Doğu geliyor. Ocak-ekim döneminde Türkiye genelinde, Orta Doğu ülkelerine 2 milyar 448 milyon 926 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken Güneydoğu'dan ise aynı dönemde 996 milyon 190 bin dolarlık ihracat yapıldı. Ülke grupları arasında ikinci sırayı Türkiye genelinden yapılan ihracatta 1 milyar 165 milyon 872 dolarla Afrika ülkeleri alırken, bu ülkelere Güneydoğu'dan aynı süreçte 430 milyon 393 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Avrupa Birliği ülkelerine yönelik ihracat ise Türkiye genelinden 646 milyon 235 bin dolar, Güneydoğudan ise 47 milyon 499 bin dolar olarak gerçekleşti."