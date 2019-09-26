‘Türkiye’de kayıt dışı istihdam yüzde 35’
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, devlet gelirlerinin azalmasına, bütçe açığının artmasına neden olan, emek yoğun başta olmak üzere tüm sektörlere zarar veren kayıt dışı istihdama dikkat çekerek, “Türkiye’de kayıt dışı istihdam oranı yüzde 35. Yani her üç kişiden biri kayıt dışı. Bu çağda kayıt dışı insan çalıştırmak en büyük medeniyet ayıbı. Haksız rekabete yol açan kayıt dışıyla mücadelede kalıcı ve yapısal çözümlere ihtiyaç var” dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın da katıldığı İSO Meclisi’nin aylık olağan toplantısında konuşan Bahçıvan, İstanbul sanayisinin geleceğinin bir devlet politikası çerçevesinde ele alınması gerektiğini söyledi.
Son yıllarda sadece Türkiye’de değil dünyada yüksek katma değerli sanayi üretimini merkeze alan bir ekonomi anlayışının giderek yükseldiğini belirten Bahçıvan, şunları söyledi:
“İSO olarak Türkiye’de de yeniden üretim ekonomisine dönülmesi konusundaki çabalara öncülük ederken bunun somut meyvelerini bir süredir alıyoruz. Son dönemde Meclis’e sevk edilen KDV reformu, KGF destekleri, yatırım, personel, Ar-Ge ve ihracat teşviklerinin yeni bir anlayışla genişletilmesi gibi birçok konu, bizim dile getirmemizin ardından hayata geçirildi. Bu konuda daha çok atılacak adımımız var. Paydaş odaklı bir yaklaşımla hazırlanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, kalkınmada sanayi ve teknolojiyi destekleyerek yenilikçi ve daha gelişmiş bir sanayi için bize güç ve umut veriyor.”