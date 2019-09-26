‘Türkiye’de kayıt dışı istihdam yüzde 35’

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın da katıldığı İSO Meclisi’nin aylık olağan toplantısında konuşan Bahçıvan, İstanbul sanayisinin geleceğinin bir devlet politikası çerçevesinde ele alınması gerektiğini söyledi.

Son yıllarda sadece Türkiye’de değil dünyada yüksek katma değerli sanayi üretimini merkeze alan bir ekonomi anlayışının giderek yükseldiğini belirten Bahçıvan, şunları söyledi:

“İSO olarak Türkiye’de de yeniden üretim ekonomisine dönülmesi konusundaki çabalara öncülük ederken bunun somut meyvelerini bir süredir alıyoruz. Son dönemde Meclis’e sevk edilen KDV reformu, KGF destekleri, yatırım, personel, Ar-Ge ve ihracat teşviklerinin yeni bir anlayışla genişletilmesi gibi birçok konu, bizim dile getirmemizin ardından hayata geçirildi. Bu konuda daha çok atılacak adımımız var. Paydaş odaklı bir yaklaşımla hazırlanan 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi, kalkınmada sanayi ve teknolojiyi destekleyerek yenilikçi ve daha gelişmiş bir sanayi için bize güç ve umut veriyor.”