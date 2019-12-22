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    HaberlerEkonomi Haberleri Türkiye'de yemek kartı kullanım oranı açıklandı!
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    22.12.2019 - 11:35 | | AA

    Türkiye'de yemek kartı kullanım oranı açıklandı!

    Edenred Türkiye Genel Müdürü Eric de Ladoucette, Türkiye'deki yemek kartı kullanım oranının henüz yüzde 13 seviyesinde olduğunu belirterek, "Şirketleri, çalışanlarına öğle yemeği yan hakkını yemek kartıyla sağladıkları takdirde elde edecekleri vergi tasarrufu konusunda ne kadar çok bilinçlendirirsek sektör o kadar büyüyecektir. AB standartlarında yemek kartı kullanımı yaklaşık yüzde 30 oranlarında. Dolayısıyla daha gidecek epey yolumuz var." dedi.

    Türkiye'de yemek kartı kullanım oranı açıklandı!

    Ladoucette, yaptığı açıklamada, Edenred olarak  "şirketlere ve çalışanlara tasarruf ettiren, verimli gider yönetimi sağlayan  dijital bir şirket" olarak kendilerini tanımladıklarını söyledi.

    Şirketlere, Ticket Restaurant Yemek Kartı ile öğle yemeği  harcamalarında, Ticket Car Araç çözümleri ile akaryakıt alımlarında, Ticket  Travel Kurumsal Seyahat Portalı ile iş seyahati giderlerinde, Ticket Compliment  Hediye Çekleri ve Kartları ile teşvik ve ödüllendirme programlarında tasarruf  sağladıklarını ve hayatı kolaylaştırdıklarını anlatan Ladoucette, dünyada yemek  kartı sektörünün öncüsü ve ön ödemeli kurumsal hizmetlerde dünya lideri olarak  sektöre öncülük etme misyonları bulunduğunu söyledi.

    Dijital dönüşüm, sürekli değişen teknolojiler ve diğer tüm  yeniliklerin sektörü direkt olarak etkilemesi nedeniyle sürekli entegre,  yenilikçi, fark yaratan ürün ve çözümler geliştirmeye özen gösterdiklerini ifade  eden Ladoucette, "Bu bakış açısı, aynı zamanda global stratejimizin en önemli  parçalarından birini oluşturuyor. Özellikle mobil uygulamalar ve bu uygulamalar  üzerinden alternatif ödeme yöntemleri bugünlerdeki en öncelikli konularımız  arasında. Çok yakında yeni nesil mobil ödeme yöntemimizi duyuracağız." diye  konuştu.

    Ladoucette, dünya çapında yaklaşık 50 milyon kullanıcısı bulunan yemek  kartlarının gerek ülke ekonomisi gerek işverenler gerekse de çalışan kesimin iş  motivasyonu ve bireysel ekonomisi üzerindeki etkisinin oldukça fazla olduğunu  vurgulayarak, "Boğaziçi Üniversitesi'nin 2017 yılında gerçekleştirdiği Türkiye'de  Yemek Kartlarının Makroekonomik Etki Analizi araştırmasına göre, yemek kartları  sisteminin Türkiye ekonomisi dahilinde ciro üzerindeki toplam etkisi 25,4 milyar  TL olarak hesaplanırken, istihdam üzerindeki toplam etkisi 209 bin ve vergi  hasılatları üzerindeki toplam etkisi ise 5,4 milyar TL olarak hesaplanmıştır."  dedi.

    "YEMEK KARTLARI, MALİYETLERİ KONTROL ETME VE ÇALIŞAN BAĞLILIĞINI  ARTIRMA YÖNÜNDE ÖNEMLİ"

    Eric de Ladoucette, Ticket Restaurant Yemek Kartı kullanımının  çalışanların en çok tercih ettiği sosyal yan haklar arasında yer almasının yanı  sıra çalışanların mutlu ve verimli çalışmasını sağladığını, çalışanların 45  binden fazla nokta arasında seçim yapabildiğini ya da online olarak dilediği  zaman yemek siparişi verebildiğini, mobil uygulama ile bakiye ve kampanyaları  takip edebildiğini, QR kod ile kart taşıma derdinden kurtulduğunu ve temassız  ödeme kolaylığından faydalanabildiğini anlattı.

    İşletmelerin ödemeyi kabul etmek için bir uygulama indirmelerini veya  yeni bir cihaz almalarını gerektirmeyen yeni Soft POS çözümünün de işletmelerin  daha pratik ve hızlı bir şekilde işlerini yürütmelerini sağladığını aktaran  Ladoucette, "Çok yakında NFC teknolojisiyle geliştirdiğimiz yeni nesil ödeme  yöntemimizin de duyurusunu yapacağız." dedi.

    Ticket Restaurant Yemek Kartı'nın, işverenler için de yüzde 100'e  varan vergi avantajı sağladığını vurgulayan Ladoucette, şöyle devam etti:

    "Vergi tasarrufu, tek fatura ile ödeme kolaylığı gibi avantajlarla hem  maddi kaynak tasarrufu yapabiliyorlar hem de iş gücü ve zamandan tasarruf  ediyorlar. Rutin ve zaman alan iş yükü ortadan kalkıyor. Dolayısıyla kaynaklarını  daha etkin ve verimli kullanabiliyorlar. Üstelik Ticket Restaurant Yemek  Kartı'nın avantajlarından 1 çalışanı olan şirketler de, 1000 veya daha fazla  çalışanı olan şirketler de faydalanabiliyor. Ayrıca, Ticket Restaurant Yemek  Kartı kullanan iş yerleri iş birliği yaptığımız seçkin markaların özel indirimler  sağladığı Red Club Business kampanyalarından, çalışanlar da Red Club  kampanyalarından faydalanabiliyor. Önemli faydalar sağlayan bu çözümün tüm  şirketlerde uygulanması gerektiğine inanıyoruz. Nitekim yemek kartları, küçük ve  büyük ölçekli şirketlerin yanı sıra özellikle KOBİ'ler için maliyetlerini kontrol  etme ve çalışan bağlılığını artırma yönünde oldukça önemli."

    "TÜRKİYE'DEKİ ŞİRKETLERİN YÜZDE 98'İNİ OLUŞTURAN KOBİ'LERİ DE İŞİMİZİN ODAĞINA KOYDUK"

    Edenred Türkiye Genel Müdürü Ladoucette, çalışanların günlük harcama  tutarlarının 2019 için bir önceki yıla göre yüzde 19 artışla 20,52 TL olarak  gerçekleştiğini bildirdi.

    Türkiye'deki yemek kartı kullanım oranının henüz yüzde 13 seviyesinde  olduğunu belirten Ladoucette, "Şirketleri, çalışanlarına öğle yemeği yan hakkını  yemek kartıyla sağladıkları takdirde elde edecekleri vergi tasarrufu konusunda ne  kadar çok bilinçlendirirsek sektör o kadar büyüyecektir. AB standartlarında yemek  kartı kullanımı yaklaşık yüzde 30 oranlarında. Dolayısıyla daha gidecek epey  yolumuz var." dedi.

    Sektördeki tüm  yeniliklerin merkezinde olmaya ve sektör büyürken  trendleri belirlemeye devam edeceklerini aktaran Ladoucette, şu andaki  dijitalleşme sürecinin önümüzdeki dönemde hızlanacağını ve en fazla 10 yıl içinde  tüm kurumsal harcamaların dijital ortama taşınacağını öngördüklerini söyledi.

    Ladoucette, "Biz de hem globalde hem de Türkiye'de yatırımlarımızı bu  doğrultuda yapıyoruz. B2B alanda faaliyet gösteren ve hem işletmelere hem de  müşterilere fayda sağlamaya dayanan bir iş modelini uyguluyoruz. Büyük  şirketlerin yanı sıra Türkiye'deki şirketlerin yüzde 98'ini oluşturan KOBİ'leri  de işimizin odağına koyduk. Otomasyon ile verimliliği yükseltiyor; inovatif  çözümler geliştiriyoruz. Temassız ödeme ve mobil ödeme yöntemleri yaygınlaştıkça  çalışanların hayatını kolaylaştıracak yeni deneyimler de çoğalacaktır." şeklinde  konuştu.

     Bu yıl çift haneli büyümeye devam ettiklerini belirten Ladoucette,  şunları kaydetti:

    "Geçen yıl müşterilerimizle buluşturduğumuz önemli bir yeniliğimiz de  Jolly Tur iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Ticket Travel Kurumsal Seyahat  Portalı oldu. Bu portal ile şirketlere tüm iş seyahatlerini, konaklama ve uçak  giderlerini yüzde 30'a varan tasarrufla kontrol altına alma imkanı sunuyoruz.  Böylece şirketler, bütçelerini etkin bir şekilde yönetebiliyor ve tek bir web  sitesi aracılığıyla tüm hizmetleri alarak ay sonunda tek fatura ile ödemesini  yapabiliyor. Ayrıca, herkesin ayrı ayrı talepleri ile ilgilenme, belge kontrolü,  analiz, harcamalara dair rapor oluşturma gibi rutin ve vakit alan idari işler  ortadan kalkıyor."

     

     

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