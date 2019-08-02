02.08.2019 - 15:30| AA
Türkiye'den 11 ayda yaklaşık 262 bin ton fındık ihraç edildi
Türkiye'den 11 ayda yaklaşık 262 bin ton fındık ihraç edilerek, karşılığında 1 milyar 544 milyon dolar gelir sağlandı.
Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül 2018-31 Temmuz 2019 döneminde, standart naturel iç fındığın kentali (100 kilogramı) ortalama 601 dolardan işlem gördü.
11 aylık dönemde 261 bin 951 ton fındık ihraç edilerek 1 milyar 544 milyon 891 bin 844 dolar gelir sağlandı.
Geçen sezonun aynı döneminde 275 bin 843 ton fındık ihracatı karşılığında Türkiye, 1 milyar 720 milyon 534 bin 717 dolar kazanmıştı.
Karadeniz Fındık Mamulleri ve İhracatçıları Birliği Başkanı İlyas Edip Sevinç, AA muhabirine, 2018-2019 sezonunun tahmin ettikleri gibi geçtiğini, sezonun 275 bin ton fındık ihracatıyla kapanmasını beklediklerini söyledi.
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