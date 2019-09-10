BİST101.2130,60EURO6,370,30USD5,770,37ALTIN276,05-0,40
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiTürkiye'den Irak'a taziye mesajı
    10.09.2019 - 22:22| AA

    Türkiye'den Irak'a taziye mesajı

    Türkiye, Irak'ın Kerbela kentinde, Aşure merasiminde yaşanan izdihamda hayatını kaybedenler için ülkeye taziyelerini bildirdi.

    Türkiye'den Irak'a taziye mesajı

     

    Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın Kerbela kentinde düzenlenen Aşure merasiminde çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre onlarca kişinin hayatını kaybetmesinin ve 100 kişinin yaralanmasının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

    Açıklamada, "Kardeş Irak halkına kalbi taziyelerimizi sunuyor, bu elim olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi yer aldı.

    Irak'ın Kerbela kentinde, Aşure merasiminde yaşanan izdiham sonucu 31 kişinin öldüğü, 100 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti.

    İzmir'de, istinat duvarı çöktüİzmir'in Torbalı ilçesinde, yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. Yolun bir kısmında göçük meydana gelirken, oluşan çukura park halindeki bir minibüs düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tekirdağ'da FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı

    Tekirdağ'da FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı

    Van'da terör örgütüne darbe!

    Van'da terör örgütüne darbe!

    Saruhan filmi konusu nedir? Saruhan filmi oyuncuları kimlerdir?

    Saruhan filmi konusu nedir? Saruhan filmi oyuncuları kimlerdir?

    Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı

    Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı

    Sıradaki Haber