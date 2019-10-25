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    HaberlerEkonomiTürkiye'den müthiş hamle! 2 bin katına çıkacak
    25.10.2019 - 17:39 | | AA

    Türkiye'den müthiş hamle! 2 bin katına çıkacak

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dünya bor lideri Eti Maden ve yine savunma sanayi alanında faaliyette bulunan özel sektörün katılımıyla TRBOR Bor Teknolojileri AŞ'yi kurduk. Söz konusu şirkete Eti Maden yüzde 33 pay ile iştirak etti. Tesis ilk etapta yılda bin ton kapasiteyle bor karbür üretimi gerçekleştirecek." dedi.

    Türkiye'den müthiş hamle! 2 bin katına çıkacak
    Türkiye'den müthiş hamle! 2 bin katına çıkacak
    Türkiye'den müthiş hamle! 2 bin katına çıkacak
    Türkiye'den müthiş hamle! 2 bin katına çıkacak
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    Bakan Dönmez, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ETİ Maden Bor Karbür Tesisi Temel Atma Töreni'ne katıldı.

    Burada yaptığı konuşmada, bor madeni ürünlerinden ileri teknolojili  bor ürünlerine geçişi kendilerine ilke olarak belirlediklerini ifade eden Dönmez,  "Yeraltı kaynaklarımızın değerlendirilmesiyle ilgili sürekli şu hususun altını  çiziyorum; artık doğal kaynaklarımızı ve madenlerimizi yurt dışına ağırlıklı  olarak ham madde şeklinde değil uç ürün ya da ileri teknoloji ürünler olarak  ihraç edeceğiz." dedi.

    Bu modelin hem yatırımcı dostu olacağını hem istihdamı artıracağını hem de sektörün büyümesini sağlayacağını ifade eden Dönmez, şöyle devam etti:

    "En önemli girdisi ise yüksek teknolojinin Türkiye'de üretilmesi ve  kullanımı olacak. Bor cevherini de aynı şekilde ele alıyor ve değerlendiriyoruz.  Bor madenciliğinden bor kimyasalları üretimine geçiş yaparak başlattığımız  değişim sürecini, ileri teknoloji bor ürünlerine geçiş ve katma değeri yüksek  stratejik bir yapıya tırmanışla taçlandırıyoruz.  Bildiğiniz gibi dünya bor  rezervlerinin yüzde 73'üne, dünya bor pazarının ise yüzde 59'una hakimiz. Ancak  bu bizim için asla bir ölçü değildir. Çünkü ne kadar kaynağa ya da ne kadar  rezerve sahip olduğumuzun bir önemi yok. Günün sonunda bu kaynakları işleyerek  artı değer haline getirecek bir altyapıya sahip miyiz önemli olan bu.  Biz bunun  gayreti içerisindeyiz."

    Uç ürünlerin üretilmesi noktasında hedefleri olduğunu dile getiren  Dönmez, "Bu yönde stratejiler, planlamalar geliştiriyoruz. Aksi takdirde 1 birime  sattığınız hammadde dışarıda işlenir ve 100 katı, 200 katı yeri gelir, 1000 katı  fiyatla geri almak zorunda kalırsınız. Biz artık bu defteri kapattık.  Türkiye  artık kendi madenini kendi teknolojisi, kendi insan kaynağı, kendi bilgi ve  birikimiyle işleyecek. Bor başta olmak üzere madencilik kalitesiyle dünyada  Türkiye'nin adıyla birlikte anılan sektörlerin başında gelecek. Borda yeni  inovasyon anlayışımızı 'bora dayalı sektörlerde stratejik iş birlikleri  geliştirerek büyümek' olarak belirledik." değerlendirmesinde bulundu.

    TESİSTE ÜRETİLECEK BOR KARBÜR, ASKERİ MALZEMELERDE KULLANILACAK

    Türkiye'nin büyük hedeflere doğru ilerlediğini ifade eden Dönmez, tüm  sektörlerin, kurumların, markaların yürüyüşlerinde kendilerine destek olmalarını  istedi.

    Eti Maden'in bor karbür tesisi konusunda öncü olduğunu dile getiren  Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

    "Dünya piyasasında stratejik öneme sahip olan bor, savunma sanayinden  cam sektörüne, seramikten tarıma ve temizlik ürünlerine kadar çok çeşitli  alanlarda kullanılıyor. Bizler için gelişmeye ve büyümeye açık bir alan. Daha  fazla katma değerli ürün üretimiyle birlikte bor pazarındaki açık ara  liderliğimizi, teknolojiyle pekiştireceğiz.  Milli enerji ve maden politikamızın  üç sacayağından biri olan yerlileştirme işte bu yüzden çok önemli. Enerji  teknolojilerindeki bu yerli dönüşümü sağlamak için önemli adımlar attık.  Enerji  ve madenciliğin her alanında yerli insan kaynağı, yerli teknoloji ve yerli uç  ürün diyerek köşe taşlarımızı diktik. Türkiye, enerjide geçiş ülkesi ya da ham  madde tedarikçisi olmanın ötesinde büyük bir potansiyele sahip. Enerji  teknolojilerinin üretildiği ve ihraç edildiği bir ekosistemle ancak bu jeopolitik  güç, bir üstünlüğe dönüşebilir. Bu yüzden enerji teknolojilerinin  yerlileştirilmesi bizim için hayati önem taşıyor.  Bugün savunma sanayinde  yaşanan teknolojik dönüşüm kendi kaynağımıza döndüğümüzde neleri  başarabileceğimizin, yerli ve milli teknoloji ile nerelere gelebileceğimizin en  güzel örneğini ortaya koyuyor. Savunma sanayinde yerlilik oranı yüzde 70'lere  ulaştı. Önemli bir ihracat kalemi haline geldi. Enerjiyi de teknolojide  Türkiye'nin yeni savunma sanayisi yapmak istiyoruz."

    Bor karbür tesisinin savunma sanayisinde önemli bir rol üstleneceğine  değinen Dönmez, "Bandırma'daki tesisimizde üreteceğimiz bor karbür düşük  yoğunluğu ve yüksek ısıya dayanma özelliği ile savunma sanayimizin yerlilik  oranının artırılmasına da büyük oranda katkı sunacak. Bor karbür yüksek sertlik  ve mukavemet/yoğunluk oranının kritik olduğu taktik araçlar, helikopterler,  uçaklar, top namlusu, askeri kıyafetler ve personel koruyucu yeleklerin  zırhlanması gibi askeri amaçlı malzemelerde yoğunlukla kullanılacak.  Bunun yanı  sıra aşınmaya dayanıklı makine ve seramik parçalarının üretiminde ve nükleer  uygulamalarda da bor karbürü kullanacağız.  Yaptığımız bu stratejik dönüşümle  ülkemize sağlanan katma değer, bor karbür gibi ürünlerde 150 katına, bu ürünlerin  kullanıldığı zırh yapımında 500, nükleer gibi sektörlerde ise 2000 kata kadar çıkabiliyor." dedi.

    "TESİSİ 24 AYDA TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

    Kamu ve özel sektör iş birliğine önem verdiklerini ifade eden Dönmez,  "İleri teknolojili ürünlerin üretiminde kullanılan bor karbürün kamu-özel iş  birliği içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla Savunma Sanayi Başkanlığı ve  bakanlığımızın öncülüğünde, savunma sanayi şirketlerimiz, dünya bor lideri Eti  Maden ve yine savunma sanayi alanında faaliyette bulunan özel sektörün  katılımıyla TRBOR Bor Teknolojileri AŞ'yi kurduk. Söz konusu şirkete Eti Maden  yüzde 33 pay ile iştirak etti.  Tesis ilk etapta yılda bin ton kapasiteyle bor  karbür üretimi gerçekleştirecek. Yatırım tutarı 70 milyon dolar olan tesisi,  enerji üretim tesisini de eklediğimizde herhalde 80 milyon dolar düzeyine çıkmış  olacağız. 24 ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı planlıyoruz inşallah.  Tesisimizde 250 kişiyi de istihdam edeceğiz." bilgisini verdi.

    Tesisle birlikte istihdam da sağlanacağını belirten Dönmez, üretimi  arttırıp, refah ve huzura katkıda bulunacaklarını söyledi.

    "Önce insan ve memleket" diyerek yola çıktıklarını ifade eden Dönmez,  şöyle konuştu:

    "Devlet olarak, hükümet olarak her zaman yanınızdayız. Arkanızdayız.   Borda artık şehir efsaneleri bitti. Borda artık icraat dönemi, uygulama dönemi,  somut çıktı dönemi. İşte bunun ilk örneği de burada. Birazdan temelini atacağımız  tesisimiz Türkiye'nin yüz akı, gurur duyacağı bir yatırım olacak  inşallah. Bugünkü yatırımımız ve devamında yapacağımız devasa yatırımlarla  Balıkesir'i dünya bor pazarında merkez bir konuma getireceğiz. Bir başka kamu  kurumumuz TEDAŞ'ın burada bir temel atma törenini daha yapacağız. Yüksek Güçlü  Trafo Merkezi tesislerini artık yurt dışına göndermeyeceğiz yine Bandırma'da  kuracağımız bunu tesisle artık Türkiye'de yapar hale geleceğiz. Çanakkale  kahramanı Koca Seyit Onbaşı'nın memleketi Balıkesir, Mehmetçiğe zırh üretecek.  Mehmetçiğin kahramanlıklarında her zaman onların yanında olacak."

    "TERÖR BUMERANG GİBİDİR, BUGÜN DESTEKLEDİĞİNİZ TERÖR ÖRGÜTLERİ YARIN DÖNER GELİR SİZİ VURUR"

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü yaptırım tehdidine karşı  milletin ve devletin bekası için mücadele ettiğini belirten Dönmez, ayak  bastıkları her yerde yıkmak için değil yaşatmak için var olduklarını söyledi.

    Türkiye'ye insan hakları dersi verenlerin önce kendi tarihlerine dönüp  bakması gerektiğini vurgulayan Dönmez, şunları aktardı:

    "Bugün Türkiye'ye insan hakları dersi vermeye kalkanlar önce kendi  sömürgeci tarihlerine baksınlar.  Sömürdükleri milletin kanları üzerinde  yükselttikleri medeniyetlerinin nasıl bir yıkıma, nasıl bir vahşete, nasıl bir  insanlık dramına sebep olduğuyla yüzleşmeyenlerin bize söz söyleme hakkı yoktur.   Bugün Kuzey Suriye'de insanlığın selameti, onuru ve şerefi için oradayız.  Terörizm bütün insanlığın ortak düşmanıdır. Bu düşmanı kaynağında yok etmek için  mücadele veriyoruz. Bugün batı terörle mücadelede sınıfta kalmıştır. Alenen  teröristin sırtını sıvazlayanlar, onları cesaretlendirenler, mecliste,  sokaklarda, stadyumlarda terörist paçavraları ile şov yapmalarına müsaade  edenler, sporcularımızın asker selamını hazmedemeyenler Türkiye'ye akıl vermeye  kalkmasın.  Terör bumerang gibidir. Bugün desteklediğiniz terör örgütleri yarın  döner gelir sizi vurur. Bugün küçük hesapların peşinde koşanlar yarın ne büyük  bir bela ile boğuşmak zorunda kalacaklarını anlayacaklar. Ama iş işten çoktan  geçmiş olacak."

    Dönmez, bor sektöründe lider olmalarını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan'a, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'a  ve katkı veren kamu ve özel kuruluşlara teşekkür etti.

    Törende ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı da okundu.

    Bakan Dönmez, tesisin temelini protokol üyelerinin yanı sıra törene  katılan ailelerle birlikte attı.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Tilki ile fotoğrafçının ilginç dostluğu!Bursalı bir fotoğrafçı ormandan her gün evine gelen tilkiyi elleriyle besliyor.
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