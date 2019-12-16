Türkiye’den sağlık turizmi ihracatı

“Boulevard Tourism Development Company, Kızıldeniz’in yeni trend bölgesi Marsa Alam’da turizm imarlı 1 milyon metrekare araziye sahip. İmzalanan anlaşma ile arazi üstünde Sianji markaları ile aşama aşama proje geliştirilecek.

2020’nin ilk yarısında inşaata başlanıp 2021’in son çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanan ilk etapta, 120 villa, 3000 metrekare SPA, 4 restoran yapılacak ve ‘Sianji Wellbeing Resort’ olarak hizmet verecek. İlk etabın yatırım tutarı yaklaşık 20 milyon dolar. İkinci aşamada villa ve residence’lar, üçüncü aşamada 350 - 400 odalı Sianji Resort, sonrasında büyük bir Aqua Park ve golf sahası yapılacak.”

Katma değer olacak

Sianji Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır ise şunları söyledi:

“Türkiye’nin turizmdeki gücünü tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Avrupa’nın En İyi Sağlıklı Yaşam ve Spa Merkezi, Avrupa’nın En İyi Resort’u dahil olmak üzere uluslararası alanda 27 farklı ödülün sahibi Sianji Wellbeing Resort, Dünya Lüks Spa Otelleri arasında da ödüle layık görüldü. 33 yıllık turizm deneyimimizle sektörümüze işletmecilik misyonumuz altında da hizmet veriyoruz. ‘Wellness’ dünyada 4.5 trilyon dolara ulaşan bir sektör. Sianji Hotels grubu olarak Mısır ile birlikte dünyaya açılarak ülke ekonomimize katma değer sağlamayı amaçlıyoruz.”

Boulevard Tourism Development Company’nin sahibi Maged Shafik ise, “Mısır’da kimya ve turizm sektörleri dışında elektrikli golf arabası üretiyoruz. Mısır’da ciddi bir wellbeing işletmesi yok ve bu ihtiyacımızı Türkiye’den karşılıyoruz. Sağlık turizmi bizim için yeni bir alan” dedi.