Türkiye’nin 2019 yılındaki cuma indirimleri satış verileri açıklandı

Dünya genelinde kasım ayı, büyük bir alışveriş çılgınlığıyla geçti. Farklı günlerde yapılan indirim ve kampanyalar, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli fırsatlar yakalamalarına yardımcı oldu. Her ne kadar farklı isimlerle anılsa da Türkiye de "Cuma indirimleri" çılgınlığına kapıldı. Şimdi ise Türkiye'nin, cuma indirimleri karnesi, kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan araştırma, çok çarpıcı sonuçlar içeriyor.

Araştırmanın açıklanan sonuçları Türkiye'nin bu yıl, cuma indirimleri kapsamında daha çok alışveriş yaptığını ortaya koyuyor. Öyle ki vatandaşlar; bu yılki kampanyalar kapsamında alışverişlerini, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 45 artırmış durumdalar. Bu da Türkiye'nin, bu yılki kampanyaları daha çok beklediğini gözler önüne seriyor. Türkiye'nin bu yıl cuma indirimleri kapsamında satın aldığı ürün sayısı, 2 milyon 265 bine ulaşmış durumda.

Yapılan araştırma, e-ticaret platformları üzerinden yapılan kampanyaların daha çok dikkat çektiğini gösteriyor. Aslına bakacak olursak bu yıl, e-posta aracılığıyla duyurulan kampanyaların satışları da ciddi anlamda yükselmiş durumda. E-ticaret platformları bu yıl, 1.220 e-posta kampanyası yaparken, bu bağlamda gönderilen toplam e-posta sayısı ise 92 milyonu aştı.

Vatandaşlar, cuma indirimleri kapsamındaki ihtiyaçlarını bu yıl en çok, gece 00:00 ila 01:00 arasında gerçekleştirdiler. Bu duruma neden olan esas durum ise kampanyaların stoklarla sınırlı olmasıydı. Yani tüketiciler, satın almak istedikleri ürünlere ulaşmak için vakit kaybetmeden alışveriş yaptılar. Türkiye'de cuma indirimleri kampanyaları kapsamından en çok faydalanan vatandaşlar ise yaşları 22 ila 34 arasında değişen kişilerdi.

Cuma indirimleri kampanyaları, dünya geneli ile Türkiye arasında ilginç bir farklılığı da ortaya koyuyor. Diğer ülkelerde cuma indirimleri, en çok erkekler tarafından takip edilirken Türkiye'de ise kadınlar, cuma indirimleri kampanyalarından faydalanıyorlar. Araştırmaya göre dünya genelinde yüzde 53 oranla erkeklerin faydalandığı kampanyalar, Türkiye'de ise yüzde 58'le kadınları çekiyor.

Türkiye'deki cuma indirimleri kampanyalarıyla ilgili olarak yapılan başka bir araştırmaya göre ise vatandaşların yüzde 97'si cuma indirimlerinin ne olduğunu biliyor. cuma indirimlerini bilen vatandaşların yüzde 79'u da düzenlenen kampanyalar kapsamında alışveriş yapıyor. Üstelik kampanyalar kapsamında alışveriş yapan tüketiciler, istatistiklere göre 1.650 TL'yi gözden çıkarmış durumdalar.

Kaynak: Web Tekno