BİST107.927-0,07EURO6,380,19USD5,750,21ALTIN272,480,84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi Haberleri Türkiye’nin 2019 yılındaki cuma indirimleri satış verileri açıklandı
    ABONE OL
    02.12.2019 - 15:13 |

    Türkiye’nin 2019 yılındaki cuma indirimleri satış verileri açıklandı

    Türkiye'nin cuma indirimleri verileri belli oldu. Yapılan araştırmalara göre Türkiye, bu yılki cuma indirimleri kampanyalarında yüzde 45 daha fazla alışveriş yaptı. Yapılan toplam alışveriş sayısı ise 2 milyon 265 bini aşmış durumda.

    Türkiye’nin 2019 yılındaki cuma indirimleri satış verileri açıklandı

    Dünya genelinde kasım ayı, büyük bir alışveriş çılgınlığıyla geçti. Farklı günlerde yapılan indirim ve kampanyalar, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli fırsatlar yakalamalarına yardımcı oldu. Her ne kadar farklı isimlerle anılsa da Türkiye de "Cuma indirimleri" çılgınlığına kapıldı. Şimdi ise Türkiye'nin, cuma indirimleri karnesi, kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan araştırma, çok çarpıcı sonuçlar içeriyor.

    Araştırmanın açıklanan sonuçları Türkiye'nin bu yıl, cuma indirimleri kapsamında daha çok alışveriş yaptığını ortaya koyuyor. Öyle ki vatandaşlar; bu yılki kampanyalar kapsamında alışverişlerini, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 45 artırmış durumdalar. Bu da Türkiye'nin, bu yılki kampanyaları daha çok beklediğini gözler önüne seriyor. Türkiye'nin bu yıl cuma indirimleri kapsamında satın aldığı ürün sayısı, 2 milyon 265 bine ulaşmış durumda.

    Yapılan araştırma, e-ticaret platformları üzerinden yapılan kampanyaların daha çok dikkat çektiğini gösteriyor. Aslına bakacak olursak bu yıl, e-posta aracılığıyla duyurulan kampanyaların satışları da ciddi anlamda yükselmiş durumda. E-ticaret platformları bu yıl, 1.220 e-posta kampanyası yaparken, bu bağlamda gönderilen toplam e-posta sayısı ise 92 milyonu aştı.

    Vatandaşlar, cuma indirimleri kapsamındaki ihtiyaçlarını bu yıl en çok, gece 00:00 ila 01:00 arasında gerçekleştirdiler. Bu duruma neden olan esas durum ise kampanyaların stoklarla sınırlı olmasıydı. Yani tüketiciler, satın almak istedikleri ürünlere ulaşmak için vakit kaybetmeden alışveriş yaptılar. Türkiye'de cuma indirimleri kampanyaları kapsamından en çok faydalanan vatandaşlar ise yaşları 22 ila 34 arasında değişen kişilerdi.

    Türkiye’nin 2019 yılındaki cuma indirimleri satış verileri açıklandı

    Cuma indirimleri kampanyaları, dünya geneli ile Türkiye arasında ilginç bir farklılığı da ortaya koyuyor. Diğer ülkelerde cuma indirimleri, en çok erkekler tarafından takip edilirken Türkiye'de ise kadınlar, cuma indirimleri kampanyalarından faydalanıyorlar. Araştırmaya göre dünya genelinde yüzde 53 oranla erkeklerin faydalandığı kampanyalar, Türkiye'de ise yüzde 58'le kadınları çekiyor.

    Türkiye'deki cuma indirimleri kampanyalarıyla ilgili olarak yapılan başka bir araştırmaya göre ise vatandaşların yüzde 97'si cuma indirimlerinin ne olduğunu biliyor. cuma indirimlerini bilen vatandaşların yüzde 79'u da düzenlenen kampanyalar kapsamında alışveriş yapıyor. Üstelik kampanyalar kapsamında alışveriş yapan tüketiciler, istatistiklere göre 1.650 TL'yi gözden çıkarmış durumdalar.

    Kaynak: Web Tekno

    Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kırmızı ışıkta durunca... Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü

    Kırmızı ışıkta durunca... Keskin nişancı 3 yaşındaki çocuğu öldürdü

    44 kaçak göçmen böyle yakalandı!

    44 kaçak göçmen böyle yakalandı!

    Eski AYİM üyesi Ahmet Uçar'ın cezası belli oldu!

    Eski AYİM üyesi Ahmet Uçar'ın cezası belli oldu!

    KPSS 2019/2 tercihlerinde değişiklik! Tercihler nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

    KPSS 2019/2 tercihlerinde değişiklik! Tercihler nasıl yapılır? Başvuru ücreti ne kadar?

    Sıradaki Haber