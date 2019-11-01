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    HaberlerEkonomiTürkiye'nin 70 gigavatlık deniz üstü rüzgar potansiyeli var
    01.11.2019 - 13:15 | | AA

    Türkiye'nin 70 gigavatlık deniz üstü rüzgar potansiyeli var

    Türkiye'nin deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisinde yaklaşık 70 gigavatlık kurulu kapasite potansiyeline sahip olduğu bildirildi.

    Türkiye'nin 70 gigavatlık deniz üstü rüzgar potansiyeli var

    Dünya Bankası'nın, "Küreselleşmek: Deniz Üstü Rüzgarın Büyüyen Piyasalara Genişletilmesi Raporu"na göre, teknolojideki hızlı gelişmeler ve fiyatlardaki istikrarlı düşüşler sayesinde artık rüzgar enerjisi, gelişmekte olan ülkelerde elektrik üretimi için gelecek vadeden bir kaynak olarak değerlendiriliyor.

    Brezilya, Hindistan, Fas, Filipinler, Güney Afrika, Sri Lanka, Türkiye ve Vietnam'ın teknik olarak 3,1 teravatlık deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyeli bulunuyor. Bu rakam, AB üyesi ülkelerin toplam elektrik enerjisi kurulu gücünün üç katına tekabül ediyor.

    Deniz üstü rüzgar potansiyeli ölçümünde her ülkenin kıyı sınırlarından 200 kilometreye kadar yayılan alan inceleniyor. Buna göre, Hindistan, Sri Lanka veTürkiye gibi bazı ülkelerde sığ denizlerde ciddi rüzgar potansiyeli olduğu değerlendiriliyor.

    Türkiye'de en cazip bölge Ege Denizi

    Rüzgar hızının saniyede 9 metreye kadar ulaştığı Ege Denizi'nin kuzeybatısı, Türkiye'de deniz üstü rüzgar enerjisi için en cazip bölge konumunda bulunuyor.

    Marmara Denizi ve Karadeniz ise saniyede 7-8 metreye kadar ulaşan rüzgar hızıyla öne çıkan verimli bölgeler arasında yer alıyor.

    Türkiye, su derinliği 50 metreden az bölgelerde 12 gigavat, 50-1000 metre arasındaki derinliklerde ise 57 gigavat olmak üzere toplamda yaklaşık 70 gigavatlık deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyeline sahip bulunuyor.

    Rapora göre, buradan üretilecek enerjinin iletiminde Türkiye'nin kuzeyde ve batıda 154 ila 380 kilovoltluk güçlü iletim hatlarına sahip olması sebebiyle sorun yaşamayacağı da öngörülüyor.

    Deniz üstü projelere yabancı yatırımcı ilgisi artacak

    Rapora ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Goo Enerji Danışmanlık Yatırım Uzmanı Gülay Uçar, Türkiye'nin deniz üstü rüzgar potansiyelinin birçok Avrupa ülkesinden yüksek olduğunu ifade etti.

    Bu nedenle Türkiye'de rüzgarda inşa edilecek deniz üstü projelere yabancı yatırımcının ilgisinin giderek artacağını belirten Uçar, "Dünyada yeni trend teknolojilerle birlikte offshore rüzgar yatırımları artacaktır. Yatırımcı ilk başlarda daha küçük ölçekli santrallerle deniz üstü projelere yatırım yapmayı deneyecektir. Daha sonra orta ve uzun vadeli daha büyük yatırımlar gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

    Uçar, rüzgarda Türkiye'yi bir üst lige çıkaracak deniz üstü projelerin gelecek 5 yılda hız kazanacağını öngördüğünü dile getirerek, "Özellikle ABD ve Avrupa ülkeleri bu alandaki yeni teknolojileri yakından takip ediyor. Ar-Ge çalışmalarına ağırlık veriyor. Bizim de bu potansiyeli iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Türkiye'nin orta vadede deniz üstü rüzgarda 3 milyar dolarlık yatırım alabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

    Bu yeni alanda kamu tarafında gerekli düzenlemeleri hızla hayata geçirmesinin yatırımcının işini kolaylaştıracağına işaret eden Uçar, rüzgarda tüm paydaşların ortak çalışma anlayışı geliştirmesiyle sektördeki büyümenin katlanacağını kaydetti.

      DHA, DEAŞ'lı teröristlerin yargılamalarını Afrin'de izlediDemirören Haber Ajansı (DHA), Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Afrin'de, DEAŞ'lı teröristlerin yargılama süreçlerini tüm aşamalarında yerinde görüntüledi. 1,5 yıl önce TSK ve OSÖ'nun başarılı operasyonuyla teröristlerden kurtarılan Afrin'de, Kürt ve Arap uyruklu Suriye vatandaşı 24 hakim ve savcı, bölgede yakalanan terör örgütü DEAŞ üyelerini Suriye kanunlarına göre 'terörist' suçlamasıyla yargılıyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği dönemde, üst katlarında 'sözde' yargılama yapılan, bodrum katlarının ise cezaevi olarak kullanıldığı bina yeniden düzenlenerek, fiziki şartlarıyla da çağdaş standartlarda bir adliye binasına dönüştürüldü. Yargılamaların hukuk standartlarında gerçekleştirildiği Afrin Adliyesi'nde, DEAŞ'lı ve PKK/YPG'li teröristler avukatlarının da katıldığı duruşmalarda yargılanıyor. Yargılanan DEAŞ'lı teröristlerden Abdullah El Fera, "2014 yılında DEAŞ'a katıldım. Halepliyim. Bağdadi'nin ölüm haberini duydum. Bağdadi'nin ölümü DEAŞ'ı bitirir, zaten çok az kalmıştı" dedi.
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