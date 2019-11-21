Türkiye’nin Alışveriş Günü Efsane Cuma Efsane İndirimleri ile Devam Ediyor

21.11.2019 - 12:56 |
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EFSANE CUMA FIRSATLARINI KAÇIRMA
İstanbul’da film sahnelerini aratmayan dolandırıcılık olayı kameradaİzmir’de yaşayan bir vatandaşı telefonla arayarak kendini bankacı olarak tanıtan 6 şüpheli, Kağıthane’deki bir bankadan vatandaşın üzerine 94 bin 500 lira kredi çekti. Bankaya giderek paraları çeken şahıslardan biri fazla pay almak için diğer 2 suç ortağı tarafından polis süsü verilerek kaçırıldı. Dolandırıcıların birbirini dolandırdığı olayda polis ekipleri şahısları 24 saat geçmeden yakaladı. Film sahnelerini aratmayan o anlar ise kameralara yansıdı.