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    HaberlerEkonomi HaberleriTürkiye’nin Alışveriş Günü Efsane Cuma Efsane İndirimleri ile Devam Ediyor
    21.11.2019 - 12:56 |

    Türkiye’nin Alışveriş Günü Efsane Cuma Efsane İndirimleri ile Devam Ediyor

    Hepsiburada’nın efsanesi Efsane Cuma başladı.

    Türkiye’nin Alışveriş Günü Efsane Cuma Efsane İndirimleri ile Devam Ediyor

    Milyonlarca alışveriş tutkunu Türkiye’nin Alışveriş Günü Efsane Cuma’da bir araya geldi.

    Son teknoloji ürünlerden, en trend kıyafetlere, her evin ihtiyacı beyaz eşyalardan evinize şıklık katacak mobilyalara efsane fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

    Ayrıca, tarzınızı yansıtacak ev tekstili ürünleri, hayatı kolaylaştıran küçük ev aletleri, olmazsa olmaz süpermarket ihtiyaçları,en çok tercih edilen anne bebek ürünleri hepsi ve daha fazlası yılda sadece bir kez gelen efsane indirimlerle şu anda Hepsiburada’da sizleri bekliyor.

    Stoklarla sınırlı efsane indirimleri kaçırmamak için acele edin, hemen Hepsiburada uygulamasını indirin ve alışverişe başlayın.

    EFSANE CUMA FIRSATLARINI KAÇIRMA

    Türkiye’nin Alışveriş Günü Efsane Cuma Efsane İndirimleri ile Devam Ediyor

    İstanbul’da film sahnelerini aratmayan dolandırıcılık olayı kameradaİzmir’de yaşayan bir vatandaşı telefonla arayarak kendini bankacı olarak tanıtan 6 şüpheli, Kağıthane’deki bir bankadan vatandaşın üzerine 94 bin 500 lira kredi çekti. Bankaya giderek paraları çeken şahıslardan biri fazla pay almak için diğer 2 suç ortağı tarafından polis süsü verilerek kaçırıldı. Dolandırıcıların birbirini dolandırdığı olayda polis ekipleri şahısları 24 saat geçmeden yakaladı. Film sahnelerini aratmayan o anlar ise kameralara yansıdı.
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