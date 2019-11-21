21.11.2019 - 12:56 |
Türkiye'nin Alışveriş Günü Efsane Cuma'da Tüm Türkiye Buluşuyor
Hepsiburada’nın efsanesi Efsane Cuma başladı.
Milyonlarca alışveriş tutkunu Türkiye’nin Alışveriş Günü Efsane Cuma’da bir araya geldi.
Son teknoloji ürünlerden, en trend kıyafetlere, her evin ihtiyacı beyaz eşyalardan evinize şıklık katacak mobilyalara efsane fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
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Hobi için diktiği kabaklar 40 kiloya ulaştıZonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Adaköy İlkokulu'nda müdürlük yapan İbrahim Erman, hobi bahçesinde diğer sebzelerin yanında bu yıl ilk defa bal kabağı tohumlarını ekti. İbrahim Erman olgunlaşan bal kabaklarının 40 kiloya ulaştığını görünce şaşırdı.