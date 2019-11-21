BİST106.763-0,02EURO6,320,10USD5,69-0,11ALTIN269,29-0,19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Haberler Ekonomi HaberleriTürkiye'nin Alışveriş Günü Efsane Cuma'da Tüm Türkiye Buluşuyor
    21.11.2019 - 12:56 |

    Türkiye'nin Alışveriş Günü Efsane Cuma'da Tüm Türkiye Buluşuyor

    Hepsiburada’nın efsanesi Efsane Cuma başladı.

    Türkiye'nin Alışveriş Günü Efsane Cuma'da Tüm Türkiye Buluşuyor

    Milyonlarca alışveriş tutkunu Türkiye’nin Alışveriş Günü Efsane Cuma’da bir araya geldi.

    Son teknoloji ürünlerden, en trend kıyafetlere, her evin ihtiyacı beyaz eşyalardan evinize şıklık katacak mobilyalara efsane fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

    Ayrıca, tarzınızı yansıtacak ev tekstili ürünleri, hayatı kolaylaştıran küçük ev aletleri, olmazsa olmaz süpermarket ihtiyaçları,en çok tercih edilen anne bebek ürünleri hepsi ve daha fazlası yılda sadece bir kez gelen efsane indirimlerle şu anda Hepsiburada’da sizleri bekliyor.

    Stoklarla sınırlı efsane indirimleri kaçırmamak için acele edin, hemen Hepsiburada uygulamasını indirin ve alışverişe başlayın.

    EFSANE CUMA'YI KAÇIRMAMAK İÇİN UYGULAMAYI HEMEN İNDİR

    Türkiyenin Alışveriş Günü Efsane Cumada Tüm Türkiye Buluşuyor

    Hobi için diktiği kabaklar 40 kiloya ulaştıZonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, Adaköy İlkokulu'nda müdürlük yapan İbrahim Erman, hobi bahçesinde diğer sebzelerin yanında bu yıl ilk defa bal kabağı tohumlarını ekti. İbrahim Erman olgunlaşan bal kabaklarının 40 kiloya ulaştığını görünce şaşırdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bayburt’ta facia! 3 kişi yangında öldü

    Bayburt’ta facia! 3 kişi yangında öldü

    Baltayla elektrik panosunu parçaladı!

    Baltayla elektrik panosunu parçaladı!

    1500 dolar verip dolandırdı! O zanlı yakalandı

    1500 dolar verip dolandırdı! O zanlı yakalandı

    2020'de 3 (üç) aylar ne zaman başlayacak? Regaib kandili ne zaman?

    2020'de 3 (üç) aylar ne zaman başlayacak? Regaib kandili ne zaman?

    Sıradaki Haber