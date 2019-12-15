Türkiye’nin Brexit yol haritası hazır

Pekcan, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının bütçesi görüşülürken, milletvekillerinin İngiltere’deki seçim sonuçları anımsatarak Türkiye’nin Brexit’e hazır olup olmadığına ilişkin sorularını yanıtladı. Pekcan, özetle şöyle konuştu:

BREXİT YOL HARİTASI: İngiltere’yle Brexit süreci nedeniyle çalışmalarımız devam ediyor. Anlaşmalı Brexit olması durumunda, zaten anlaşmalarımıza belki AB’yle ilişkimizden de genişleterek devam edeceğiz çünkü İngiltere de ticaretine en çok ağırlık vereceği dört ülkeden birisi olarak Türkiye’yi gösterdi. Anlaşmasız Brexit hâlinde zaten teknik komitelerimiz karşılıklı olarak çalışmalarını sürdürüyorlar, altı toplantıyı tamamladık. Tabii, orada bir dezavantajımız olacak, bugüne kadar Gümrük Birliği’nden dolayı sıfır gümrükle girdiğimiz pazara özellikle otomotiv, tekstil ve beyaz eşyada yüzde 10 ve yüzde 12 gümrükle mallarımızı götürmüş olacağız, diğer ülkelerle aynı koşullarda rekabet ediyor olacağız.

GÜMRÜK GÜNCELEMESİ HAFTAYA: Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncelleme ile ilgili önümüzdeki hafta, 19 Aralık’ta Verheugen’le ilk görüşmemizi yapacağız. Hizmetler, e-ticaret, kamu alımları ve tarımsal faaliyetler gibi yeni alanlarda karşılıklı pazar açılımları sağlanması gündemimizde.

FİRMALARIN YURTDIŞI ALACAKLARI: Türkmenistan zor bir süreçten geçti, 2016’dan beri ödemelerde sıkıntı yaşanıyor. Dünya ekonomik ve siyasi konjonktürünün olumsuz durumuna rağmen firmalarımız özellikle zor coğrafyalarda iş almaya devam ediyor. Biz de bu firmalarımızı TÜRK EXIMBANK kanalıyla destekliyoruz. Zor coğrafyalarda üçüncü ülkelerle iş birliği yapıyoruz Almanya, İngiltere, Fransa gibi.

YÜZDE 14 YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜN: Serbest bölgelerden yüksek teknolojili ürün ihracatını % 9’dan daha yukarı taşıyacağız. İthalatta Yerinde Gümrükleme uygulamasını 2020’de başlatacağız. Karekodlu çekte sayısı 115 milyonu aştı. Karekodlu bono ile elektronik çek ve bonoları devreye alacağız.

İhracatçıya 3.7 milyar $

Dış ticarette 2023 yol haritamızı teşkil eden ihracat ana planımızda, 17 hedef ülke ve beş hedef sektör seçtik. Belirlediğimiz ülkeler, Dünya GSYH’sinden yüzde 60, küresel ithalattan yüzde 43,7 pay alan, dünyada 8,6 trilyon dolar ithalat gerçekleştiren, nüfusları da 4,2 milyar olan ülkelerdir. Amacımız, hedef ülkelerin ithalatından binde 5 olan payımızı yüzde 1’e, hedef sektörlerin binde 6 olan ihracat payımızı da yüzde 1’e çıkarmak. Mal ve hizmet ihracatçımıza yönelik farklı türlerde destek programları uyguluyoruz. Bütçemizin açık ara en büyük kalemini oluşturan destek programlarımız kapsamında ihracatçılarımıza 3 milyar 757 milyon lira destek vereceğiz.