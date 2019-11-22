Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti

Raporda, Türkiye ekonomisinin 2019’da yüzde 0.3 büyüyeceği öngörüsüne yer verildi. Söz konusu oran, bir önceki raporda yüzde eksi 0.3 olarak tahmin edilmişti. Türkiye ekonomisinin 2020’de yüzde 1.6 büyüyeceğine yönelik tahmininin yüzde 3’e yükseltildiği raporda, Türkiye ekonomisindeki büyümenin 2021’de toparlanarak yüzde 3.2’ye çıkacağı kaydedildi.



Raporda, Türk ekonomisinde büyümenin son aylarda toparlandığı, hükümetin sağladığı teşviklerin iç talebi tahmin edilenden daha fazla canlandırdığı, TL’deki değer kaybının da ihracatı desteklediği vurgulandı.



Küresel büyüme



Raporda, küresel ekonomik görünümün kırılgan olduğu belirtilerek, konjonktürel krizin sağlamlaştığına dair işaretlerin arttığı bildirildi. Raporda, dünya ekonomisi için eylül ayında yayımlanan ara rapordaki yüzde 2.9’luk 2019 büyüme tahmini korunurken, yüzde 3’lük 2020 büyüme öngörüsü ise yüzde 2.9’a düşürüldü.