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    HaberlerEkonomi HaberleriTürkiye’nin büyüme tahminini yükseltti
    22.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti

    Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye ekonomisine ilişkin 2019 ve 2020 büyüme öngörülerini yukarı yönlü güncelledi.

    Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti

    Raporda, Türkiye ekonomisinin 2019’da yüzde 0.3 büyüyeceği öngörüsüne yer verildi. Söz konusu oran, bir önceki raporda yüzde eksi 0.3 olarak tahmin edilmişti. Türkiye ekonomisinin 2020’de yüzde 1.6 büyüyeceğine yönelik tahmininin yüzde 3’e yükseltildiği raporda, Türkiye ekonomisindeki büyümenin 2021’de toparlanarak yüzde 3.2’ye çıkacağı kaydedildi.

    Raporda, Türk ekonomisinde büyümenin son aylarda toparlandığı, hükümetin sağladığı teşviklerin iç talebi tahmin edilenden daha fazla canlandırdığı, TL’deki değer kaybının da ihracatı desteklediği vurgulandı.

    Küresel büyüme

    Raporda, küresel ekonomik görünümün kırılgan olduğu belirtilerek, konjonktürel krizin sağlamlaştığına dair işaretlerin arttığı bildirildi. Raporda, dünya ekonomisi için eylül ayında yayımlanan ara rapordaki yüzde 2.9’luk 2019 büyüme tahmini korunurken, yüzde 3’lük 2020 büyüme öngörüsü ise yüzde 2.9’a düşürüldü.

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