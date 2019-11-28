‘Türkiye’nin hikâyesi üretimle yazılacak’

Bankacılık sektörü, Türkiye ekonomisi ve küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Bali, yüzde 20’lerin üzerine çıkmış enflasyon oranının ve çok sert yükselerek mali bünyede hasarlar oluşturan kur seviyesinin normalize edildiğini , bütün bunların en fazla bir yılı biraz aşkın süre içinde yapıldığını hatırlattı. Bali, “Bu gelişme Türkiye’nin dinamik, tecrübeli bütün kesimleriyle birlikte yürüttüğü politikaların sonucu oldu” dedi.



Bali, Türkiye’nin, geçmişte olduğu gibi bu tür konjonktürlerde olumlu yönde ayrışan ve hikayesi o yönde farklılaşan bir ülke olması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:



“İş yapma endeksinde yukarı sıralara çıkıldığı gibi bölgede benzer ekonomilere nazaran daha öne çıkan, daha olumlu bir hikaye yazılması gerekiyor. Bu hikaye üretimle yazılacak, ihracatla yazılacak. Hakiki performanslarımızla bunları ortaya koyacağız. Siyasi, ekonomik ve jeopolitik konjonktür de iyileşme içinde olursa hepsi birbirini destekler. Döviz kazandırıcı faaliyetler ve turizm çok iyi gidiyor. Geleceğe daha umutlu bakıyoruz.”



‘Niyet önemli’



Bali, söz konusu dönemde firmaların kredi yapılandırmalarının gerçekleştirildiğini, şirketlere ilave ve ödemesiz süreler verildiğini, vakaların ayrı ayrı değerlendirildiğini söyledi.



İstihdam sağlayan, değer yaratan ve 3-5 nesilde bir araya getirilen işletmelerin riske edilmemesi gerektiğini vurgulayan Bali, şu anda bankacılık sektörünün ve reel sektörün de bunu yaptığını söyledi. Bali, bu konuda karşılıklı iyi niyet ve iş birliği anlayışının çok önemli olduğunu, ödeme niyeti bulunan, mücbir nedenle ödeme güçlüğüne düşen her müşterinin yanında olduklarını dile getirdi.