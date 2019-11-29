Türkiye’nin Otomobili 2022’de piyasada

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen ve Demirören Medya’nın ana medya sponsoru olduğu Vizyoner19 Zirvesi ‘Dijital Gelecek’ temasıyla gerçekleştirildi. Zirve kapsamında düzenlenen Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye başlıklı panelde konuşan Karakaş, otomotiv sektörünün içinden geçtiği değişim sürecinden bahsederek, yakın zamanda araçlardaki tüm cihazların akıllı cihazlara dönüşüp birbiriyle iletişim halinde olacağını söyledi.



Rekabetçi olacak



Karakaş, yerli otomobil sürecinden bahsederek, bu süreçte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın çok ciddi destek verdiğini, savunma sanayisinde çok ileride olduklarını, bu projeleri yapanların otomobil de üretebileceğini aktardı. “Grubumuzu kurarken amacımız, uluslararası camiada rekabet edebilen doğuştan elektrikli bir araçtı” diyen Karakaş, yerli otomobilin banttan ineceği yıla dair 2022’in belirtildiğini ve bu sürenin kısa olduğuna dair bir yorum üzerine şöyle konuştu:



“Bu soruyu biz de kendimize sorduk. Dünyadaki kıyaslamalara baktığınızda bu süre zarfında bunu yapmak mümkün. Başkaları yapabiliyorsa biz de yapabiliriz.”