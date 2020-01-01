Türkiye’nin otomobili geleceğe umut verdi

2019’da en çok konuşulan olaylardan birisi, yıl sonunda “Türkiye’nin Otomobili” adı altında prototipleri tanıtılan yerli otomobil oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gebze’de düzenlenen törenle tanıtılan yerli otomobilin SUV modelinin direksiyonuna geçerek test sürüşü yaptı. Bursa’da seri üretime geçecek ve 5 ayrı modelde üretilecek elektrikli araç, planlanan süreye göre 2022’de yollarda olacak. Erdoğan’ın şimdiden sipariş geldiğini açıkladığı yerli otomobil için kurulacak tesisin toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar TL, yatırımın süresi 13 yıl olacak. Yerli otomobil üretim tesisinde 4 bin 323 kişi istihdam edilecek. Yılda 175 bin adet üretilecek.

Demir İpek Yolu işliyor

Bir diğer önemli gelişme, China Railway Express’in Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşması oldu. Çin’in Şian şehrinden yola çıkıp Kars üzerinden Türkiye’ye giriş yapan tren, Marmaray’ı kullanarak Avrupa’ya geçen ilk yük treni oldu. China Railway Express (Çin Demiryolu Ekspresi), 820 metrelik 42 konteyner yüklü vagonla Çin’den Avrupa’ya kesintisiz duraksamadan ulaşmış oldu. Sefer, Çin’in ABD’ye alternatif ticaret ağı kurma hedefi kapsamında hayata geçirdiği Demir İpek Yolu projesi için de dönüm noktası teşkil etti. 2020’de yaklaşık 300-400 trenin hattan geçmesi planlanıyor.

Enerjide kavşak ülke

2019’da, Türkiye’nin enerji nakilinde kilit ülke konumunu güçlendiren gelişmeler yaşandı. Doğu Akdeniz’de enerji kaynakları için diplomatik mücadele yürüten Türkiye, Azeri gazını taşıyan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ve Rus gazını Avrupa’ya ileten TürkAkım doğalgaz boru hatlarında önemli aşamaya ulaştı.

Türkiye bölümü tamamlanan TANAP Avrupa bağlantı açılışı Edirne’de yapılırken, TANAP, Avrupa’ya doğalgaz taşımak için tamamen hazır duruma getirildi. Rus gazını doğrudan Türkiye ve Avrupa’ya iletecek olan TürkAkım boru hattı da gaz akışına hazır hale getirildi.

İzmir-İstanbul 3.5 saat

Uzunluğu 426 kilometreyi bulan ve üzerinde Osmangazi Köprüsü’nün de yer aldığı Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun tamamı 4 Ağustos’ta hizmetine sunuldu. Otoyol, İstanbul ile İzmir arasındaki mesafeyi 8.5 saatten 3.5 saate düşürdü. Ulaşım projeleri devam ederken, Marmara Bölgesi’nde oluşturulan otoyol ringinin önemli bir parçası olan 398 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu transit ve yük trafiğini İstanbul şehir merkezinden uzaklaştıracak. Yaklaşık 253 kilometresi trafiğe açılan otoyolun tamamı 2020’de hizmete girecek.