Makedonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dr. Aktan Ago, TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu ve CESU Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Suat Korkmaz, hafta sonu İstanbul’da bir araya gelerek ekonomi ve turizm ekseninde çeşitli açıklamalarda bulundular. CESU Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Suat Korkmaz “Balkan ülkelerinden Türkiye’ye gelen turist sayısının 2020’de 6 milyon, 2023’de ise 10 milyonu aşmasını bekliyoruz” dedi.

“Türkiye’ye Balkan rüzgarı”

Araştırmalara ve resmi rakamlara göre 2019’da ülkemize gelen toplam turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 arttı. Balkan ülkelerinden gelen turist sayısı ise her yıl artmaya devam ediyor. Örneğin Bulgaristan’dan 2016’da 1.690.766, 2017’de 1.852.867, 2018’de 2.386.885, Makedonya’dan 2016 yılında 146.000, 2017’de 172.851, 2018’de 209,519, Kosova’dan 2016’da 100.022, 2017’de 116,049, 2018’de 139.500, Arnavutluk’tan 2016’da 83.029, 2017’de 103.593, 2018’de 125.935 kişi Türkiye’yi ziyaret etti. Tüm balkan ülkeleri turist toplamı ise 2016’da 2.808.899, 2017’de 3.220.908, 2018’de 4.306.151 kişi. 2019 yılında Balkan ülkelerinden İstanbul’a seyahat edenlerin 2018 yılı aynı dönemine göre artış oranları ise şöyle; Hırvatistan yüzde 30, Bosna Hersek 15,5, Bulgaristan 18,6, Makedonya yüzde 8,9, Romanya yüzde 12,2, Slovenya yüzde 15,1, Arnavutluk 4,6, Yunanistan yüzde 21,1. Tüm Balkan ülkelerinden Türkiye’ye gelen turist sayısındaki yıllık ortalama %15-25 aralığındaki büyüme ile rakamların 2019’da 5 milyon, 2020’de 6 milyon ve 2023’de 10 milyonu aşması bekleniyor.

BALKANLARDAN ÜLKEMİZE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLER KARŞILAŞTIRILMASI

CESU Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Suat Korkmaz “Balkanlarda gelişime açık, büyük bir potansiyel görüyoruz. Makedonya, Kosova, Bosna-Hersek, Bulgaristan gibi ülkelerden Türkiye’ye gelenlerin sayısını artırmak istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın katkıları önemli. Balkanlara yoğunlaşarak 2023 yılında ülkemizde toplamda 75 milyon turist ağırlayabiliriz. Kolay, ucuz, konforlu ulaşım, sağlıklı iletişim ve yakın ekonomik işbirlikleri konusunda çalışmalarımız var, önümüzdeki günlerde bunları da duyuracağız” dedi.

Makedonya İstanbul Başkonsolosu Aktan Ago, Türkiye'nin Kuzey Makedonya açısından her anlamda önemli bir ülke olduğuna vurgu yaparak “Kuzey Makedonya’yı ziyaret eden turistler arasında Türkler ilk sıralarda. Ekonomik ve kültürel ilişkilerimiz her geçen yıl artarak büyüyor. Gelecekte çok daha fazlasını yaratmak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu ise “Barış Pınarı” operasyonu sayesinde yine gördük ki her türlü konuda en iyi alternatiflerimiz Balkanlardır, Türk dünyasıdır. Yüzlerce yıla dayanan tarihi, kültürel bağlarımızı, kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz. Ticareti ve turizmi geliştirmek amacıyla biz işadamları önümüzdeki yıllarda daha çok gayret göstereceğiz. Ne tür işbirlikleri yapabiliriz diye çeşitli projeler araştırıyoruz ” dedi.