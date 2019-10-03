Türkiye'ye çok hızlı giriş yaptı

Türkiye’de üretim yapmaya hazırlanan Alman otomotiv devi Volkswagen (VW), şirketini resmen kurdu. Manisa’da kurulan “Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ” ismindeki şirketin sermayesi 943.5 milyon TL olacak. 27 Eylül’de tescil edilen şirketin faaliyet alanları arasında otomobil ve kamyon üretimi ile ihracatının yanı sıra mobil cihazlar ve internet üzerinden ulaşım hizmeti vermek de yer alıyor.



Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ndeki bilgilere göre, Volkswagen Aktiengesellschaft tarafından kurulan şirketin faaliyet alanı olarak “otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı” belirlendi.



Ortaklık kurabilecek



Şirket, her türlü motor, teçhizat ve aksamın yedek parçalarını Türkiye’de imal edebilecek, satabilecek, servisini yapabilecek ve ihraç edebilecek. Volkswagen Turkey, serbest bölgelerde de faaliyet izni alabilecek.



Volkswagen Turkey’nin Türk ve yabancı şirketler ile ortaklığının da yolu açılıyor. Buna göre şirket, imal edilen ürünlerin Türkiye’de veya yurtdışında montaj ve satışına ilişkin taahhütlerine girmek için yerli yabancı işbirliğine gidebilecek.





Ulaşım hizmeti verecek mi?

Yolcu taşıma ve araç paylaşımı hizmeti verebilecek olan şirket, sürücüsü ile birlikte otomobil ve limuzin benzeri özel araç kiralamaya ilişkin mobil cihazlar ve internet üzerinden sağlanan talepler üzerine ulaşım hizmeti verebilecek. Şirketin bu kapsamı, Uber benzeri bir oluşuma gidip gidilmeyeceği konusunda merak uyandırdı.



Yeni şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Volkswagen Başkan Yardımcısı Dr. Jürgen Unser, başkan vekili ise Slovakya Volkswagen’den Jens Kellerbach.





