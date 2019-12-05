Türkiye’ye yatırım trenini kaçırmayın

Manzini, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekrar ivme kazanan Türk ekonomisinin İtalyan iş insanları için yeni fırsatlara açık olduğunu söyledi. Manzini, Türk ekonomisinin tekrar büyümeye geçtiğini belirterek, 1960’lı yıllardan beri Türkiye’ye yatırım yapan uluslararası İtalyan sermayesinin yatırımlarına devam edeceğine işaret etti.

Türkiye ekonomisinin son yıllarda yaşadığı sıkıntıya rağmen hiçbir İtalyan iş insanının Türkiye’den çekilmediğine dikkati çeken Manzini, “Türkiye’ye son zamanlarda İtalyan yatırımlarında belki biraz aksama oldu ama yükselişe geçtik. Türk ekonomisinde fırsatlar kendini göstermeye başladı. Türkiye’ye yatırım yapmanın tam zamanı ve bu tren kaçırılmamalı” ifadelerini kullandı.

Hedef 40 milyar $

Manzini, İtalya ve Türkiye’nin toplam ticaret hacminin yaklaşık 20 milyar dolar olduğunu belirterek, “Bu seviye iki ülkenin potansiyelini yansıtmıyor. Gelecek 10 yılda bunun 40 milyar dolara çıkmaması için hiçbir sebep yok” yorumunu yaptı.

Türkiye-İtalya ticari ilişkilerinin dengeli şekilde seyrettiğini vurgulayan Manzini, “İtalya, Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştirdiği 3. ülkea. İthalatta ise İtalya, Türkiye’nin 5. tedarikçi ülkesi” değerlendirmesini yaptı.