Türkiye’yi AB’ye bağlayan demiryolu

Bakan Turhan, şimdi Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılan eski Karaağaç Tren Garı’nda gerçekleşen ‘Halkalı Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Temel Atma Töreni’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 3 kıtayı birbirine bağlayan, çok önemli jeostratejik ve jeopolitik bir konumda olduğunu ifade etti.

Turhan, “Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi’nin Çerkezköy-Kapıkule kesiminin inşası için ise 275 milyon euro AB hibesi kullanılarak yeni bir rekora daha imza atılmış olacak. Yaklaşık 4 yıl sürecek olan inşaat çalışmaları esnasında ihtiyaç duyulacak işgücü bölgeden temin edilecek” dedi.

Halkalı-Kapıkule demiryolu hattının hizmete girmesi ile Trans - Avrupa Ulaştırma Ağlarına yüksek kalitede bağlanmanın son aşamasının tamamlanacağını bildiren Turhan, konuşmasına şöyle devam etti:

‘Odak noktasındayız’

“Ulaştırma ağlarının Avrupa’ya entegrasyonunun yüksek standartlarda sağlanması, her daim önceliklerimiz arasında. Halkalı - Kapıkule Demiryolu Hattı’nın hizmete girmesi ile Trans - Avrupa Ulaştırma Ağlarına yüksek kalitede bağlanmanın son aşaması tamamlanmış olacaktır.

Ülkemizin Avrupa’yı Asya ve Uzak Doğu’ya bağlayan konumu nedeniyle, büyüyen Asya ekonomileri için Avrupa ve Afrika arasındaki ticaret güzergahlarının odak noktasında.

Hattın, Çin, Asya, Avrupa ve Orta Doğu’yu birbirine bağlayarak devasa bir altyapı ve ulaşım ağı oluşturulması amaçlanan Bir Kuşak Bir Yol Projesi’sine katkı sunacak olması da çok anlamlıdır.”

Kargo için yeni koridor

AB Ulaştırma ve Hareketlilik Komisyoneri Violetta Bulc, “Siz hem Avrupa hem Asya’ya aitsiniz, bu iki kıtayı birleştiren harika bir yerdesiniz. Türkiye’de ulaştırma altyapısını ortaya koymak demek ekonomileri daha bir birbirine yaklaştırmak demek, aynı zamanda Avrupa ve Türkiye arasında yeni bir kargo koridoru oluşturmak demek” dedi. Bulc, ‘Ulaştırmada Türkiye’nin AB’nin parlayan yıldızı’ olarak görüldüğünü söyledi.