Türkiye'yi altın sektöründe "öncü" yapma hedefi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Koza Altın İşletmeleri AŞ'nin Kaymaz Altın Madeni'ni ziyaret eden Bakan Varank, ilk olarak buradaki üretim faaliyetlerine ilişkin, yetkililerden bilgi aldı.

Varank, daha sonra madenin döküm tesisinde incelemelerde bulundu ve tesisteki işçilerle altın dökümü yaptı.

Döküm tesisinin ardından cevher çıkarma işleminin gerçekleştirildiği açık ocak sahasını gezen Varank, burada patlatma işlemini gerçekleştirmek üzere düğmeye bastı.

Bakan Varank'a Kaymaz Altın Madeni ziyaretinde Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF Başkan Yardımcısı İsmail Güler, Koza Altın İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Altıntaş ve Kaymaz Altın Madeni İşletme Müdürü Kemal Öcal da eşlik etti.

Türkiye'deki altın üretiminin yüzde 30'u Koza'dan

Varank, AA muhabirine, Türkiye'nin dünyanın altın üreticisi ülkelerinden biri olduğunu söyledi.

Koza Altın'ın Türkiye'de önemli altın üretim tesisleri bulunduğunu belirten Varank, "Türkiye'nin toplam altın imalatının yüzde 30'unu gerçekleştiriyorlar. Eskişehir Kaymaz'daki tesisleri gezdik. İlk defa altın madeni tesisini gezmiş olduk. Biraz da gündemdeki tartışmalardan dolayı bu süreçleri bizzat gelip görmek istedim. Gerçekten etkileyici ve çevre anlamında da bütün hassasiyetler gözetilerek üretim yapılıyor." diye konuştu.

"Devlete geçmesiyle yüzde 220 kar etti"

Koza Altın'ın 2016'da TMSF yönetimine geçtiğini anımsatan Varank, şunları kaydetti:

"Bu tesisler ve Koza Altın daha önce maalesef ülkemiz aleyhine çalışan terör örgütü (FETÖ) mensuplarınca işletilen işletmelerdi. Burası TMSF'ye, devletimize geçtikten sonra görüyoruz ki her şey kayıt altına alındı ve yüzde 220 gibi yüksek oranlarda kar etti. Hem altın dökümünü izledik hem de madenlerde patlatmalara şahitlik ettik. Madenler ülkemiz açısından çok değerli, bunlardan maksimum seviyede faydalanmamız gerekiyor."

Varank, çevresel duyarlılığa önem verdiklerini vurgulayarak, sadece üretimin değil, çevreye gösterilecek hassasiyetin de sürdürülebilir kalkınmanın bir parçası olduğunu dile getirdi. Bakan Varank, "Herkes bu tesisleri gezebilir, buradaki işlemlerin nasıl çevreye duyarlı bir şekilde yapıldığına, azami hassasiyetin gösterildiğine herkes şahitlik edebilir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin altın üretimindeki değerlerini daha fazla açığa çıkarabileceği fırsatlar olduğuna dikkati çeken Varank, "Yerli üreticilerimizin göstereceği azami ihtimamla Türkiye'yi altın sektöründe de öncü ülkelerden biri yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yıl 10,8 ton altın üretilmesi hedefleniyor

Faaliyetlerini TMSF'ye bağlı sürdüren Koza Altın, İzmir, Eskişehir, Kayseri ve Gümüşhane'de bulunan toplam 5 madende üretim gerçekleştiriyor.

Toplam altın üretimi geçen yıl 8,2 ton olan işletmenin, bu yıl ise toplam 10,8 ton altın üretmesi hedefleniyor. Şirketin TMSF'ye devrinden sonra karının yüzde 219'u geçtiği, öz kaynaklarının ise yüzde 124 artışa ulaştığı belirtiliyor.

Koza Altın tarafından devlete ödenen vergilerin de şirketin devrinden itibaren yüzde 127 artarak, geçen yıl 336,6 milyon lira seviyesinde gerçekleştiği kayıtlarda yer alıyor.