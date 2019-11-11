Türkiye’yi hibrit üssü haline getirdi

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin yaklaşık 350 milyon euro’luk bir yatırımla 2016 yılında üretmeye başladığı ve Türkiye’de üretilen “ilk yerli hibrit” olma özelliğini taşıyan C-HR modeli, makyajlanarak ülkemizde de satışa sunuldu.

Ülkemizde hibrit otomobil satışlarının artmasında büyük rol oynayan ve Türkiye’de Corolla’nın ardından en çok satılan ikinci hibrit model olan C-HR, Toyota’nın Adapazarı tesisinin “hibrit üssü”ne dönüşmesini de sağlamıştı. 2016’dan bu yana 500 binlik üretim adedine ulaşan ve dünyanın dört bir yanına ihraç edilen C-HR, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT) için çok önemli bir kilometre taşı konumunda bulunuyor. İlk yerli hibrit ve SUV model olan C-HR ile fabrika, Avrupa’daki Toyota tesisleri arasında en yüksek üretim hacmine ulaşırken, kapasitesi de yıllık 150 bin adetten 280 bine yükseldi. Ayrıca C-HR ile birlikte Sakarya’daki üretim tesisleri, Japonya dışında Toyota Yeni Global Platformu’na (TNGA) sahip bir model üreten ilk fabrika oldu.

500 bin C-HR’dan 450 bini, yaklaşık 100 ülkeye ihraç edilirken, hibrit teknolojili ikinci model olan Corolla’ya da önayak oldu.

Ezberleri bozdu

TMMT Genel Müdür ve CEO’su Toshihiko Kudo, “Sadece Avrupa’da değil, global düzeyde de en başarılı fabrikalardan biriyiz. İlk yerli hibrit ve SUV modeli C-HR, fabrikamızın Türkiye’nin hibrit üssü olma yolunda ilk büyük adımımızdı. Üretime ilk başladığımızdan bu yana geçen zamanda yetenekli, kalifiye ve işine yürekten bağlı çalışanlarımızın yanında ekip ruhu içerisinde yakın iş birlikleri kurduğumuz yan sanayilerimizle ve tüm diğer iş ortaklarımızla çok başarılı işlere imza attık. Yenilenen C-HR ile birlikte bu başarımızı artırarak devam ettireceğiz” dedi.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, da, C-HR’ın, toplam hibrit satışları içinde Corolla’dan sonra ikinci model konumunda olduğunu belirterek “Yenilenen C-HR ile ilginin daha da artmasını bekliyoruz. Son yıllarda ülkemizde hibrit otomobil tercihi de giderek yükselmekte. Hibrit modellerimiz, satışlarımızın yüzde 50’sini oluşturuyor. Hibrit otomobil kotamızı yukarıya çekerek, isteğimiz araç adetlerini temin edebilirsek bu oran daha da yükselecektir” dedi.

Bozkurt, Türk tüketicisinin hibrit otomobiller konusunda kısa sayılabilecek bir zaman içinde büyük yol kat ettiğini de hatırlatarak, “araştırmalar, ülkemizde hibrit otomobili tercih ederim diyen müşteri kitlesinin yüzde 40’lara ulaştığını gösteriyor” diye konuştu.

Türkiye pazarında halen Toyota C-HR ve Corolla’nın yanı sıra farklı markalardan 30 adet “hibrit” otomobil bulunuyor. Yakın zamanda Gölcük’te üretilmeye başlanan Ford Transit Custom hibrit, ticari araçta da yerli hibriti gündeme getirirken, Renault da Clio ile yerli hibrit modellerin sayısını artıracak.

Daha fazla teknoloji yüklendi

Makyajlanan C-HR, 153 bin 350 TL’den (hibriti 186 bin 950 TL’den) saşlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Tasarımdaki ufak dokunuşlarla daha dikkat çekici hale gelen yeni Toyota C-HR, gelişmiş sürüş dinamiklerine ek olarak daha fazla teknolojik donanıma kavuştu. Aracın ön ve arka tasarımında yapılan hassas dokunuşlarla birlikte C-HR’a daha dinamik bir görünüm kazandırılırken, ön farlar ve arka stop grubuna gelişmiş LED’ler eklendi. Arkada stop lambaları arasına eklenen siyah spoyler dikkat çekerken, yeni sıralı LED sinyal lambası arka stop lambalarına eklendi. Araçta yeni jant tasarımları da yer almaya başladı. Toyota C-HR’ın standart 1.2 lt turbo (116 HP) benzinli ve hibrit teknolojili 122 HP’lik 1.8 lt benzinli motor seçenekleri değişmedi.

C-HR’ın kabini daha da geliştirilirken, multimedya sistemi geliştirildi. İç mekan kalitesi daha da artırılırken, “Toyota Safety Sense” güvenlik donanımları, yenilenen C-HR’da standart hale sunuluyor. Safety Sense sisteminde, “Yaya Algılama Özellikli Ön Çarpışma Önleyicisi”, “Adaptif Hız Sabitleme”, “Şerit Takip Sistemi” (Direksiyon Uyarısı İle) ve Otomatik Uzun Farlar bulunuyor.

Huzurlarınızda yeni nesil Micra





Nissan’ın 50 yıllık geçmişe sahip uzun soluklu moodellerinden biri olan Micra, yeni nesliyle Türkiye’de satılmaya başlandı. Nissan’ın teknolojik vizyonunu daha fazla yansıtan Micra, markanın yeni aile yüzüne sahip. Yeni Micra, Türkiye’de sadece 1.0 lt 100 PS benzinli motorla satılacak. Araç, 5 ileri manuel veya 7 ileri CVT şanzıman seçeneğiyle satın alınabilecek.

Modern ve daha sportif, köşeli hatlardan oluşan bir tasarıma kavuşan yeni Micra, bolca kişiselleştirme seçeneğine sahip. Bununla birlikte sınıfında bir ilk olarak karşımıza çıkan ve “BOSE” imzasını taşıyan “kişisel ses sistemi” sürücü koltuk başlığına yerleştirilmiş hoparlörlerden oluşuyor. Visia, Tekna, Platinum ve Platinum Premium donanım paketlerine sahip araçta, donanım paketi seçeneklerine göre değişkenlik gösteren Akıllı Şerit Takip Asistanı, Trafik İşareti Tanıma sistemi ve Akıllı Otomatik Uzun Far Asistanı gibi unsurları da bulmak mümkün.

Gücü arttı ama cimrileşti

Ford’un özellikle Avrupa’da pick up ikonu haline gelen modeli Ranger ve onun gelişmiş versiyonu Raptor, yenilenen motor seçeneğiyle yüksek performans ve yakıt verimliliğini bir arada sunuyor. Yeni 2.0 lt dizel motoruyla yüzde 19’a varan yakıt verimliliği sunan Ranger, 213 PS gücünde çift turbolu versiyonu ve yeni 10 vitesli otomatik şanzımanıyla sınıfına “ilk”leri getiriyor.

Ranger, daha güçlü ve verimli hale geldi. Yeni 2.0 lt turbo dizel motor, giriş seviyesinde 170 PS güç ve 420 Nm tork üretiyor. Fabrika verilerine göre 100 km’de ortalama 7.0 lt tüketiyor. Aynı motorun çift turbolu versiyonu ise 213 PS güç ve 500 Nm tork üretiyor. Onun tüketimiyse 7.8 lt/100 km olarak verilmiş.

Seçili bayilerde

Ranger, yeni motorun yanı sıra olası çarpışmaları önleyen veya etkilerini azaltan “Yaya Algılama” özelliğine sahip “Çarpışma Önleme Yardımcısı” ve “Akıllı Hız Sistemleri” teknolojileriyle de donatılmış. Ranger’ın XLT donanım versiyonunda 170 PS, Wildtrak versiyonunda ise 213 PS’lik güç seçeneği bulunuyor. Motor ve donanım seçeneğine bağlı olarak manuel şanzıman dışında otomatik şanzıman, 4x2 veya 4x4 çekiş sistemi alternatifleri tercih edilebiliyor. Ranger 198 bin 400 TL’den başlayan fiyatlara sahip.

Bununla birlikte Ranger’ın “Raptor” versiyonu da Türkiye’de satılmaya başlandı. Ford’un F-150 Raptor modeliRanger Raptor, zorlu arazi kullanımını destekleyecek tasarımı ve 213 PS’lik motoru, sınıfının en yüksek su geçiş derinliğiyle dikkat çekiyor. Ranger Raptor’da, standart Ranger’a göre daha gelişmiş donanımlar ve özellikler var. Ranger Raptor sadece İstanbul, Ankara ve Antalya’daki “Ford Store”larda satılıyor.

Temsa’nın elektriklisi Avrupa’ya açıldı





Temsa, bir ilke daha imza atıyor ve tamamen elektrikli “MD9 Electricity” modelini Avrupa yollarına çıkarıyor. 9 metrelik elektrikli otobüs MD 9 Electricity, ilk etapta İsveç’e ihraç ediliyor. İsveçli “Connectbus” şirketinin filosuna 6 adet MD 9 Electricty katılırken, araca Avrupalı taşımacıların büşük ilgi gösterdiği belirtiliyor. Avrupa’da fuarlarda tanıtımı gerçekleşen MD 9 Electricity’nin İsveç’e ilk teslimatları, Ekim 2020’de yapılacak. “Connectbus” isimli şirket, MD 9 Electricty otobüsleri Göteburg yakınlarındaki Öckerö adasında yer alan operasyonlarında kullanacak.