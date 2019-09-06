Türkiye’yi internette üst lige çıkaracak

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türk Telekom olarak öncelikli ve en önemli hedefimiz, ülkenin her kesiminden mümkün olduğu kadar çok kişiyi internetle tanıştırmak ve sektörümüzdeki en iyi müşteri deneyimini sağlamak” dedi.

Türkiye’nin 2023 vizyonu doğrultusunda ilk 10 ekonomi arasında yer alabilmesi için dijitalleşme ve internet kullanımının yaygınlaşmasının büyük önem taşıdığını belirten Önal, Türkiye’de her kesimi gelişmiş ülkeler düzeyinde internet kullanan bir seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Türk Telekom’da 3 yıla yakın Satış, Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinin ardından temmuz sonunda CEO görevine atanan Ümit Önal, basınla ilk buluşmasında Türk Telekom’un yeni döneme ilişkin hedeflerini paylaştı.

Start-up heyecanı

Türk Telekom’un, 30 bini aşkın çalışanı, 47 milyona ulaşan abonesiyle Türkiye’ye değer katmaya devam ettiğini ifade eden Önal, yeni dönemdeki önceliklerini internet penetrasyonunu artırma, 5G’yi destekleyecek fiber altyapıyı yaygınlaştırma, daha iyi bir müşteri deneyimi ve mobil başta olmak üzere tüm alanlarda sürdürülebilir abone kazanımı olarak sıraladı.

Türk Telekom’un, 5G alanında geliştirdiği ürün ve teknolojilerin yanı sıra fiber altyapı yaygınlığı bakımından 5G’ye en hazır operatör olduğunu vurgulayan Önal, şunları söyledi:

“Başarısı son iki buçuk yıldır kanıtlanan mevcut stratejimize tam bir konsantrasyonla odaklanırken hedeflerimize ulaşma konusunda vites büyütüyoruz. Yeni dönemde, müşteri deneyimi ve internet penetrasyonu odağından ayrılmayarak hedeflerine çok daha hızlı koşan, kurumsal büyüklüğüne rağmen bir start-up heyecanı ile çalışan, teknoloji üretiminde dünya ile yarışan bir Türk Telekom göreceğiz.

Türkiye’nin en çok aboneye sahip entegre operatörü konumumuzu yeni abone kazanımlarıyla güçlendirirken, bir yandan da ülkemizin teknolojik ve dijital dönüşümüne odaklanıp yurdun dört bir yanındaki çalışanlarımızın yoğun gayretleriyle 5G ve onu destekleyecek fiber altyapıyı hızla yaygınlaştırmayı sürdüreceğiz.”

Avrupa’ya yetişecek

Son beş yıl içinde, TÜİK verilerine göre Türkiye’deki internet kullanımının yüzde 48’den yüzde 72’ye ve BTK verilerine göre hane halkı internet penetrasyonunun yüzde 40’lardan yüzde 56’ya yükseldiğini aktaran Önal, “Yeni dönem yatırımlarımızın önceliği, dijitalleşmenin temel göstergelerinden biri olan bu oranı Avrupa ortalaması olan yüzde 70’ler seviyesinin de üzerine çıkarmak olacak” dedi.

‘5G’YE EN HAZIR OPERATÖR BİZİZ’

Türk Telekom’un, Türkiye’nin fiber altyapısını oluşturmak üzere her yıl artan oranda kaynak ayırdığını ve sektörün diğer oyuncularına da rehberlik ettiğini kaydeden Önal, fiber yatırımlarla ilgili şunları söyledi:

“Fiberi ülkenin her köşesine taşımayı kendimize vizyon olarak seçtik ve bu hedefe odaklanarak fiber altyapımızı son 10 yılda 2 kattan fazla artırdık, ülkedeki fiber altyapının yüzde 80’inde Türk Telekom imzası var.

5G için kritik öneme sahip fiber altyapıyı Türkiye’nin dört bir tarafına ulaştırmış olmamız sayesinde 5G’ye en hazır operatör olduğumuzu rahatlıkla ifade edebilirim.”

‘Numara taşıma şampiyonuyuz’

Yılın ilk altı ayında, 851 bin net mobil abone kazanımı ile toplam mobil abone sayısını 22.4 milyona yükselttiklerini açıklayan Önal, “Mobilde numara taşımanın başladığı 2008 yılından bu yana 7.4 milyon net abone kazanımı ile Türkiye’nin numara taşıma şampiyonu olmayı sürdürüyor olmamız ve de mobil pazar payımızı oldukça hızlı bir ivme ile son 12 yılda yüzde 15’ten yüzde 28’e artırmış olmamız bunun en önemli göstergeleri” dedi.